La nuova fase del complottismo: da QAnon a Gesara. Intervista a Otto Lanzavecchia

Lanzavecchia, ai tempi del trumpismo rampante nei circoli complottisti americani ed europei le tesi di QAnon infestavano il web e l'opinione pubblica. Com'è la situazione oggi? QAnon è ancora presente?

Certamente. Anche se penso che il fenomeno vada inteso più come modalità di pensiero che culto estemporaneo. Il successo della galassia di teorie che chiamiamo QAnon si deve a una serie di fattori convergenti: pandemia e spostamento della vita online, incertezza economica e sociale, la ricerca di risposte rassicuranti a fenomeni complessi. Ma lo scetticismo antisistema, antiscientifico e persino antivaccinale esisteva prima del Covid e continuerà a esistere anche dopo tramonto dell’astro QAnon, che pur avendolo incorporato è stata l’espressione più evidente di un sottobosco ideologico più complesso e variegato, che trova le sue incarnazioni anche negli estremi dello spettro politico.

Perché è in crisi QAnon?

Anzitutto perché sono venuti meno i messaggi di Q, l’account comparso sui forum online che fino a dicembre 2020 (e per un brevissimo intervallo nel 2022) ha ispirato, attraverso i suoi post criptici, una platea di osservatori ed esegeti, a loro volta diventati “influencer”. Dopodiché il fenomeno sconta la mancanza di una figura “reale” di riferimento (Trump, il leader delle forze del bene secondo Q, non è più al potere) e la sequela di profezie mai realizzate, come il “grande reset” e la rivincita dell’ex presidente sulla presunta cabala di potenti che segretamente controlla il mondo. Dunque la galassia che prima faceva riferimento a Q si sta atomizzando, specie in versioni locali, come abbiamo visto nei Paesi europei, e continua a seguire l’attualità incorporando vecchie e nuove teorie bislacche.

Veniamo alla nuova fase del complottismo. Sappiamo che nel corso del 2022 una mega inchiesta di Bellingcat e di Lighthouse (siti specializzati in giornalismo di inchiesta) ha monitorato oltre 2000 account cospirazionisti, catalogando milioni di messaggi, rilevando così la diffusione di Gesara (Global Economic Security and Recovery Act). Puoi spiegarcelo?

In linea di massima Gesara è una teoria complottista abbastanza standard, in circolazione da decenni ma rinvigorita dall’ondata QAnon, con cui condivide alcuni elementi. Predica l’idea che quando avverrà il “grande reset”, la resa dei conti e la vittoria del “bene” contro il sistema corrotto di potere (che comprende anche il sistema finanziario), si ridistribuiranno i fondi globali e si rivaluteranno enormemente certe valute o criptovalute dal valore scarso o nullo. La differenza più evidente è che questa teoria si presta con grande facilità alle truffe: se un Q- influencer “tradizionale” cavalcava l’onda dell’antivaccinismo per smerciare prodotti alternativi, un sostenitore di Gesara può vendere ai suoi accoliti un bene senza valore, promettendo un vantaggio economico in futuro.

C'è un legame con QAnon?

Il sostrato ideologico è lo stesso. Gesara (acronimo di Global Economic Security And Reformation Act, la presunta “legge” che dovrebbe entrare in vigore con il “grande reset”) gioca sulla prospettiva di rivalsa della “gente comune” sulla cabala malevola che ne avrebbe causato l’impoverimento. E gli “influencer” di riferimento creano una narrativa escatologica che culmina in una data precisa, quando questo presunto meccanismo di ribilanciamento economico dovrebbe entrare in vigore. Naturalmente le date predette passano senza che accada alcunché: semplicemente, in passato gli “influencer” hanno ignorato il fatto e hanno proposto una nuova data, o sono passati oltre, un po’ come i profeti di Q annunciavano la rivoluzione manu militari.

Chi sono i maggiori diffusori di Gesara, e in quali Paesi è maggiormente diffusa?

Dipende dal momento, perché un “influencer” dedicato principalmente a Gesara deve essere abile nel mantenere viva la fiducia dei suoi accoliti nonostante le date “bucate”. L’inchiesta Bellingcat/Lighthouse che citava prima ha identificato truffatori come l’inglese Nicholas Veniamin, l’olandese Rinus Verhagen e il ceco Jiří Sapeta come diffusori di spicco negli ultimi anni. I primi due sono famosi per aver convinto migliaia di accoliti a comprare dollari dello Zimbabwe, fuori corso dal 2009. Ma la teoria di per sé, anche per via della complementarietà con i concetti-base di QAnon, tende a diffondersi in maniera orizzontale attraverso sfere, confini e lingue diverse. In più chi la promuove non necessariamente è in mala fede. Ultimamente sembra andare molto forte nella sfera Twitter giapponese, ma non sono mancati promotori anche in Italia, specie nei vari canali nella galassia QAnon Italia e No Green Pass su Telegram. La contaminazione, per così dire, è globale.

Ultima domanda: come si alimenta il cospirazionismo?

Difficile dare una risposta lineare. Credo che la radice alla base del complottismo sia la sfiducia nella narrazione mainstream. Sfiducia a sua volta causata da una molteplicità di fattori che toccano sfere economiche, storiche, sociali e psicologiche. A ogni modo, questa diffidenza nell’informazione tradizionale porta alla necessità di doversi costruire una visione del mondo parallela per sopperire a quella rigettata. Per usare un esempio classico: se rifiuto l’idea che la Terra sia tonda, allora poi mi devo creare un’infrastruttura logica che spieghi chi, e perché, vuole nasconderlo ai più. Qui subentra un processo di ricerca a cascata, che parte da un assunto (come il terrapiattismo) e lo sostanzia prediligendo la correlazione rispetto alla causalità. Insomma, si creano nuovi nessi solo apparentemente logici che disancorano progressivamente il complottista dalla realtà. E questa ricerca, oggi, è catalizzata dal facile accesso alla disinformazione sul web, che poi consente ai disinformatori di professione e ai regimi autocratici di sfruttare il terreno a loro vantaggio.