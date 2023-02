La pedana del bus è guasta, scolari rinunciano alla gita per non lasciare solo il compagno disabile

L’inclusione è un valore molto importante, sperimentato e appreso fin dalla più tenera età, sui banchi di scuola. A dare la lezione però questa volta sono stati gli alunni. E’ accaduto venerdì ad un gruppo di piccoli scolari abruzzesi dell'istituto comprensivo di Trasacco, che hanno interrotto la gita nella Capitale non appena hanno capito che, a causa di un guasto alla pedana disabili del pullman, un loro compagno non sarebbe potuto scendere con loro a visitare la città.

La classe era partita dalla provincia dell'Aquila, la gita era molto attesa dal gruppo di alunni di 8 e 9 anni e li avrebbe portati prima a visitare la mostra di Van Gogh e poi a fare un giro per le strade di Roma, tra monumenti e luoghi simbolo. Ma al momento di scendere dal pullman, nel tragitto da palazzo Bonaparte al centro storico, la pedana per disabili non funzionava più. Dopo diversi tentativi di riparazione falliti, ai compagni del piccolo è stato chiesto d'incamminarsi per le vie del centro come previsto dalla tabella di marcia. Ma la solidarietà e l’amicizia hanno prevalso su tutto il resto: i bambini si sono rifiutati di scendere senza il loro amico rinunciando così alla gita per rientrare a casa. “Un insegnamento importante per tutti, siamo commossi” ha affermato il preside.