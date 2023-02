Polemica su Fazzolari: "Insegniamo a sparare a scuola". Lui smentisce e annuncia querela

“Il piano di Fazzolari per i giovani, ‘insegniamo a sparare nelle scuole’”. Titola così oggi La Stampa a pagina 6, riferendo di un presunto colloquio avvenuto ieri a palazzo Chigi tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e il generale Franco Federici, consigliere militare della premier. “Dobbiamo fare un tavolo per un progetto di insegnamento del tiro a segno nelle scuole”, è il virgolettato attributo al sottosegretario, e Federici avrebbe risposto mostrando interesse: “Vediamo cosa possiamo fare”.

Fazzolari ha subito smentito con una nota: "L'articolo apparso oggi sul quotidiano La Stampa nel quale si sostiene che io vorrei 'insegnare a sparare nelle scuole' è ridicolo e infondato. La chiacchierata tra me e il generale Federici verteva su tutt'altro. La necessità di fornire maggiori risorse per l'addestramento di Forze armate e Forze di polizia e oltre a ciò l'ipotesi di prevedere un canale privilegiato di assunzione in questi corpi dello Stato per gli atleti di discipline sportive reputate attinenti, anche se non olimpiche, quali paracadutismo, alpinismo e discipline di tiro". Concetti ribaditi sia in diretta su Rai3 durante la trasmissione Agorà sia ai microfoni di RaiNews24.