Moldavia, la presidente Sandu a Bucarest dopo le accuse russe: "Determinati nel cammino verso l'Ue"

La presidente della Moldavia Maia Sandu ha incontrato oggi a Bucarest l'omologo romeno Klaus Iohannis. A un anno dall'invasione russa su larga scala dell'Ucraina, crescono rapidamente i timori per la stabilità della piccola repubblica ex-sovietica, la cui capitale Chisnau dista poco più di 200 chilometri dal fronte del conflitto.

Venerdì 10 si era dimessa la premier Natalia Gavrilita ed era subito stato nominato al suo posto Dorin Recean, anch'egli atteso in Romania nei prossimi giorni. L'ex e l'attuale premier sono entrambi esponenti dell'europeista Partito di azione e solidarietà, ma Recean è ritenuto più esperto di questioni di sicurezza e intelligence. Anche la presidente, succeduta tre anni fa al filorusso Igor Dodon, è della medesima formazione politica.

Lunedì 13 Sandu aveva pubblicamente accusato Mosca di tramare per rovesciare il governo, mettere la nazione "a disposizione della Russia" e far deragliare il processo di avvicinamento all'Unione europea, concretizzatosi a giugno 2022 con il riconoscimento dello status di paese candidato. Ieri il presidente russo Vladimir Putin aveva revocato un decreto che riconosceva la sovranità di Chisnau sulla Transnistria, regione moldava separatista confinante con l'Ucraina, dove da decenni sono di stanza 1500 soldati russi.

Oggi, infine, il ministero della Difesa russo ha affermato senza produrre prove che Kiev starebbe pianificando una "provocazione armata" proprio contro la Transnistria. Secondo Mosca militari dell'esercito ucraino e specificamente del reggimento Azov, "vestiti con uniformi delle forze armate russe", sarebbero pronti a inscenare uno sconfinamento in territorio ucraino: un'operazione sotto falsa bandiera volta a fornire il pretesto per un attacco ucraino al di fuori del proprio territorio. Un'ipotesi rilanciata dell'ex presidente Dodon ma subito smentita dall'attuale governo di Chisnau, così come dal consigliere presidenziale ucraino Mykahailo Podolyak, intervenuto su RaiNews24: “La Russia vuole provocare la crisi politica, far nascere proteste a Chisinau, accendere conflitti interni dentro la Moldavia. Abbiamo avvisato il governo di Chisinau della nostra posizione. Così Mosca vuole distogliere l'attenzione dal conflitto in Ucraina”, ha detto Podolyak.