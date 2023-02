La vicepresidente Usa Kamala Harris: "In Ucraina la Russia ha commesso crimini contro l'umanità"

"Gli Stati Uniti hanno formalmente stabilito che la Russia ha commesso crimini contro l'umanità". Lo ha annunciato la vice presidente americana Kamala Harris, nel suo discorso alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, durante il quale ha ammonito: "Dico a tutti coloro che hanno perpetrato questi crimini, e ai loro superiori che sono complici di questi crimini, che sarete chiamati a risponderne". "Fin dai primi giorni di questa guerra non provocata, abbiamo visto le forze russe coinvolte in orrende atrocità e crimini di guerra - ha denunciato Harris - Le forze russe hanno condotto attacchi diffusi e sistematici contro la popolazione civile, con atti raccapriccianti di omicidio, tortura, stupro e deportazione. Uccisioni in stile esecuzione, pestaggi e folgorazioni".