L'accoltellatore di Assago era capace di intendere e volere

Andrea Tombolini era pienamente capace di intendere e di volere quando accoltellò sei persone, uccidendone una e ferendone gravemente due, il 27 ottobre scorso al Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago. Questo l'esito della perizia psichiatrica disposta dal giudice per le indagini preliminari (gip) di Milano, che non ha rilevato nessun vizio di mente, dunque, né parziale né totale. La perizia sarà discussa alla presenza delle parti venerdì 10 febbraio.

Il 46enne è accusato di omicidio, duplice tentato omicidio e lesioni. Dopo l'arresto gli era stata applicate la misura cautelare della custodia in un luogo di cura, il reparto di psichiatria del San Paolo. "Quando ho visto che tra i clienti vi era un calciatore del Milan (del Monza in realtà, ndr) ho provato invidia - aveva messo a verbale l'uomo - perché lui stava bene ed io male. L'ho colpito quindi con un coltello che avevo in mano e potevo fermarmi lì, invece non so cosa mi è preso e ho cominciato a colpire anche altre persone".