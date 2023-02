L'allarme di Blinken: "Temiamo che la Cina stia valutando di fornire armi alla Russia"

La Cina starebbe valutando la possibilità di fornire alla Russia armi e munizioni per la guerra in Ucraina: lo ha detto in un'intervista a Cbs news il segretario di Stato americano Anthony Blinken a poche ore dall'incontro a Monaco con il più alto diplomatico cinese Wang Yi.

Al momento le aziende cinesi stanno fornendo "supporto non letale" alle forze di Vladimir Putin, ma se Pechino fornirà armi a Mosca, ha ribadito Blinken, ci saranno "gravi conseguenze" per la Cina. La preoccupazione di Washington è basata "su una serie di informazioni che abbiamo ricevuto", ha aggiunto il segretario senza tuttavia precisare quali.

In un articolo di pochi giorni fa, il Wall Street Journal spiegava come Pechino si sia ritagliata un ruolo nel conflitto e stia continuando a fornire a Mosca piccoli droni commerciali che finiscono per aiutare le forze russe in Ucraina.

"Sin dal primo giorno siamo stati preoccupati di questa possibilità", ha detto Blinken nell'intervista al programma “Face the Nation” della Cbs. Quanto al tipo di armi, il segretario di stato Usa non è entrato nel dettaglio. "C'è un'intera gamma: dalle munizioni alle armi stesse", si è limitato a dire.

Prima dell'intervista Blinken si era incontrato con il capo della diplomazia cinese Wang Yi, a margine della conferenza sulla sicurezza di Monaco. Durante l'incontro il segretario di Stato americano ha avvisato a Wang delle eventuali "conseguenze se la Cina fornirà sostegno materiale alla Russia o assistenza per eludere le sanzioni sistemiche".

Pechino, successivamente, ha reso note le repliche di Wang a Blinken. Il capo della diplomazia cinese ha chiarito che non saranno tollerate imposizioni sul rapporto con la Russia, invitando gli americani a trovare una soluzione politica anziché gettare benzina sul fuoco. Inoltre, Wang ha avvisato di possibili conseguenze se Washington dovesse insistere sul coinvolgimento cinese per i cosiddetti palloni-spia.