Le borse corrono trainate dalle banche

Oggi sulle borse un netto rimbalzo dopo il calo di venerdì, che aveva portato il bilancio della settimana per Milano a -2,76%. E che era stato dovuto ai dati sopra le attese dell'inflazione americana, in particolare dell'indice dei prezzi per la spesa dei consumi personali, quello più considerato dalla Fed, la banca centrale americana. Oggi Milano +1,76%, migliore performance in Europa.

Sono in rialzo, anche se in misura minore, i future che anticipano l'avvio di Wall Street, alle 15.30 (+0,4% per quello sul Dow Jones, +0,55% per quello sul Nasdaq).

A Milano corrono le banche (+3,1% per l'indice di settore), che beneficerebbero di ulteriori rialzi dei tassi da parte delle banche centrali. Salgono però anche gli altri comparti principali di Piazza Affari.

Salgono in particolare alcuni titoli: Unicredit +5% nel giorno in cui fa il suo ingresso nell'Eurostoxx 50, l'indice che rappresenta i principali 50 titoli dell'Eurozona. Bene anche Bper Banca e Banco Bpm dopo la promozione a "buy" da parte di una società di investimenti. Giù Saipem dopo la corsa delle scorse settimane e in attesa dei conti trimestrali, che saranno pubblicati questa sera.

Oggi tra i dati macro si segnala l'indice di fiducia riferito a febbraio: stabile quella delle imprese, a quota 102,8, in salita quella dei consumatori, da 100,9 a 104.

Tra i motivi di fiducia c'è il prezzo del gas, è stabile da qualche settimana attorno ai 50 euro al megawattora. Oggi è tornato sotto quel livello, a quota 49,7.

Ha invece recuperato il petrolio, che venerdì dopo il dato sull'inflazione americana era sceso a 81 dollari al barile con il Brent. Oggi torna a sfiorare gli 83 dollari.