Le borse scendono dopo il balzo di ieri. I conti penalizzano Alphabet e Apple

Avvio in calo per i listini europei, che correggono dopo i rialzi di ieri. Per il Ftse Mib di Milano oggi -0,59%, nel resto d'Europa Londra -0,01%, Francoforte -0,94%, Parigi -0,69%.

La reazione dei mercati all'annuncio dei tassi (+50 punti base, come da previsioni) ieri è stata positiva, anche oltre le attese degli analisti. La presidente Christine Lagarde ha detto che la Bce "mantiene la rotta con convinzione", ha annunciato un nuovo aumento a marzo e ha negato durante la conferenza stampa che sia previsto uno stop ai rialzi dopo marzo. Ma ha anche detto che i rischi per le prospettive di inflazione e crescita sono divenuti più equilibrati. Sul rialzo di marzo ha precisati che è previsto di 50 punti base ma potrebbe essere anche di 25, se i dati lo dovessero permettere. Da qui le scommesse degli investitori su un rallentamento in vista.

La borsa di Milano ieri è salita dell'1,49, l'indice Ftse Mib ha superato i 27mila punti, ne ha recuperati 7mila dai minimi di fine settembre. Ed è a 200 punti dai massimi dal 2008.

Reazione positiva anche dei titoli di Stato. Il rendimento del Btp decennale ieri è sceso di 24 punti base, ed è tornato sotto il 4%, al 3,89%. Oggi la piattaforma Mts del gruppo Euronext ha cambiato benchmark. Il nuovo Btp decennale, con scadenza al maggio 2033, ha un rendimento del 3,94%, -2 punti baase. Lo spread con il Bund tedesco è a quota 185 punti base.

Tra i titoli sotto osservazione oggi: Tim, che ieri è salita di quasi il 10%, oggi tiene, -0,2%, dopo l'offerta del fondo americano KKR per la società Netco (rete più Sparkle) del gruppo Telecom Italia, valutata 20 miliardi di euro. Il cda di Tim si riunirà il 24 febbraio. La mossa spariglia le carte rispetto alle indiscrezioni di un'offerta per Netco da parte di Cdp e Macquarie.

A Piazza Affari, tra i 40 titoli del paniere del Ftse Mib, maggiori rialzi per due bancari, Unicredit (+1,25%) e Intesa Sanpaolo (+1,08%), seguiti da Pirelli (+0,84%). Maggiori ribassi per Ferrari (-2,32%), dopo il +7,30% di ieri in seguito ai conti trimestrali. Seguono nei ribassi Moncler (-2,32%) e Cnh Industrial, -1,96%, che ieri è sceso del 7,50% dopo l'annuncio dell'intenzione della societa' di mantenere la quotazione solo a New York e lasciando la Borsa di Milano.

Ieri giornata d'oro i conti per Meta, casa madre di Facebook: +23% il titolo. I conti non sono invece stati all'altezza delle aspettative per Alphabet-Google e per Apple, che scendono nelle contrattazioni after-hour.