Le minacce dell'Iran: chiude i suoi studi londinesi la rete indipendente Iran International tv

La rete indipendente Iran International Tv ha chiuso gli studi londinesi per proteggere i suoi giornalisti, annunciando che le trasmissioni continuano dagli uffici di Washington. La Tv, con i suoi reportage, ha cercato di far luce sulle violenti repressioni che il regime sta portando avanti contro le proteste scatenate a metà settembre dalla morte della 22enne curdo-iraniana Mahsa Amini, in un paese in cui i media e i giornalisti indipendenti sono costantemente perseguitati. In un Tweet il Direttore generale, Mahmood Enayat, scrive "Non posso credere che si sia arrivati a questo" sottolineando che le minacce iraniane giunte alla rete televisiva lo sono anche per tutto il pubblico.

La decisione è stata presa venerdì scorso dopo l'arresto, lo scorso fine settimana, di un uomo austro-iraniano nelle vicinanze degli studi televisivi, accusato "di aver raccolto informazioni che potrebbero essere utili a una persona che commette o prepara un atto di terrorismo". La polizia britannica ha aggiunto che, nonostante l'arresto, si continua a essere "seriamente preoccupati per la sicurezza delle persone che lavorano nell'Azienda".

Lo scorso ottobre, il governo iraniano aveva annunciato sanzioni contro Iran International e BBC News Persian, accusandoli di "incitamento alle rivolte" e "sostegno al terrorismo" per la loro copertura delle proteste antigovernative. A novembre, il ministro dell'Intelligence iraniano, Esmail Khatib, aveva dichiarato che Iran International era stata definita da Teheran un'organizzazione "terrorista" e che ogni tipo di cooperazione con la televisione sarebbe stata considerata una minaccia alla sicurezza nazionale che i suoi "agenti" avrebbero perseguito".