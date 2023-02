Le due sedicenni travolte a Roma da Pietro Genovese: una docu-fiction ricostruisce la vicenda

Parla così Edward von Freymann, padre di Gaia, la ragazza travolta insieme all'amica Camilla, che ricorda ancora: "Gli avvocati della controparte avevano anche richiesto l'autopsia, per discriminare le due ragazze. Attraversavano serenamente mano nella mano, poi è arrivato questo proiettile a 94 chilometri orari, e sulla penultima striscia pedonale sono state colpite e non c'è stato modo di poterle salvare".

Una docu-fiction in cui si ricostruisce la dinamica dell'incidente per fare emergere definitivamente la verità. Un documento che possa essere di monito per i giovani.

La notte dell'incidente

Era da poco passata la mezzanotte del 22 dicembre 2019 quando le due sedicenni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli stavano attraversando la strada. In pochi attimi il Suv guidato dal 21enne Pietro Genovese è sopraggiunto e le ha investite. Entrambe sono morte sul colpo. Il ragazzo si è fermato subito dopo lo schianto e ha atteso l'arrivo dei soccorsi. Genovese era stato a una cena e poi si era messo alla guida, risultando anche con un tasso alcolemico di 1.4, tre volte superiore al limite consentito. Ad aggravare la posizione del 21enne anche una relazione tecnica della polizia postale, nella quale si legge che il giovane era al telefono quando investì le due sedicenni. Genovese, figlio del regista Paolo, ha concordato in appello una condanna definitiva a 5 anni e quattro mesi per omicidio stradale plurimo.

"Amarezza per come si è conclusa la vicenda giudiziaria? Non sono io a decidere, a me non cambia... - dice Von Freymann -. non mi ridanno indietro mia figlia. L'unica cosa è che questa tragedia possa essere da monito per i ragazzi che non devono bere alla guida, non si devono drogare e portare altre persone a bordo", ripete il padre di Gaia. "E' un continuo, stanno scomparendo paesi interi all'anno, 3.200 giovani che - ricorda - muoiono sulle strade italiane, ci dovrebbero essere molto più controllo e prevenzione".

Con la Fondazione Gaia Von Freymann l'uomo sta andando avanti e ha dovuto trovare una motivazione per andare avanti. "Vado nelle scuole e racconto la mia storia. Io stesso ho avuto un incidente nel 2011. . Insieme alla polizia stradale - spiega - facciamo delle lezioni di educazione stradale e devo dire che i ragazzi le recepiscono. Si rendono conto che la vita è un attimo, un dono prezioso e il pericolo è dietro l'angolo", conclude Von Freymann.