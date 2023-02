Le vendite Usa corrono, Wall Street teme la stretta della Fed

Dopo l'altalena di ieri, oggi la borsa di Milano è stata poco mossa. C'era attesa per l'intervento della presidente della banca centrale europea Christine Lagarde previsto al parlamento europeo, a Strasburgo, ma una protesta ha fatto slittare i lavori nel tardo pomeriggio, a mercati chiusi.

Milano dopo una mattinata in leggero rialzo si appiattita, chiusura a +0,13%. Meglio le altre piazze europee, Parigi la migliore, +1,21%. Bene anche Londra dopo il dato sull'inflazione, che è risultata in calo rispetto al mese precedente.

Contrastata invece Wall Street (Dow Jones -0,2%, Nasdaq +0,3%), in una giornata in cui sono stati diffusi diversi dati macroeconomici. I consumi a gennaio hanno registrato l'incremento maggiore degli ultimi due anni, +3% rispetto a dicembre. Le stime erano del +2%. Mentre l'indice che misura la manifattura dello Stato di New York a febbraio è stato pari a -5,8 punti, dai -32,9 punti del periodo precedente (attese di -18 punti). Dati positivi, che però potrebbero spingere la Fed a continuare con i rialzi dei tassi, anche perché ieri il dato sull'inflazione è sceso ma meno delle attese (+6,4% a gennaio).

Più evidenti, in questa fase, gli effetti sui titoli di Stato. Lo spread tra btp itaiano e bund tedesco è salito di 8 punti base, a quota 185 punti base, il rendimento del Btp decennale italiano è salito di 15 punti base, a quota 4,32%. Negli Stati Uniti oggi +5 punti base per il T-Bond decennale, ieri +5, è a quota 3,80%.

A Milano sotto i riflettori Pirelli. Titolo che in mattinata era sceso fino al 4,5%, poi è risalito, fino al +1,83% della chiusura. L'agenzia Bloomberg ha parlato dell'l'ipotesi di uscita dei soci cinesi, Sinochem Holdings, che starebbero valutando questa mossa nell'ambito della revisione del proprio portafoglio di investimenti.

È salito anche il titolo Tim, +0,67% dopo la presentazione dei conti e l'approvazione del piano industriale per il triennio 2023-2025.