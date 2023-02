Lituania: i russi in transito, per avere wi-fi gratis devono vedere orrori della guerra in Ucraina

Vuoi navigare in rete gratis? Prima guarda di quali orrori si sono macchiati i soldati del tuo Paese.

Succede in Lituania, nella stazione ferroviaria di Kena.

I russi in viaggio sui treni Mosca – Kaliningrad (andata e ritorno) che passano sul territorio lituano, si fermano a Kena per il controllo doganale e dei passaporti che dura circa un'ora.

I ferrovieri lituani, allora, hanno pensato di allestire nella stazione una postazione wi-fi gratuita, ma non per tutti. I cittadini russi in transito, infatti, per potersi connettere alla rete wi-fi, devono dare il proprio assenso alla visualizzazione di immagini degli orrori perpetrati dalle truppe russe durante la guerra in Ucraina, e solo dopo possono passare alla navigazione in rete.