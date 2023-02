Livorno: uccide il padre con una coltellata e tenta il suicidio, poi chiama i carabinieri

Un uomo di 57 anni è stato ucciso dal figlio di 23, questa notte, in una casa di via Paganini a Livorno, nella zona di Coteto.



Il ragazzo, stando alla ricostruzione, avrebbe colpito con una coltellata il padre attorno alle 3 del mattino, mentre dormiva nel suo letto.



Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, il figlio ha avrebbe poi tentato di suicidarsi tagliandosi le vene dei polsi. Nel frattempo il giovane ha chiamato i carabinieri per dare l'allarme.



I vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri hanno trovato il corpo dell'uomo e poco distante il figlio che si era ferito.



Trasportato in ospedale, dove si trova piantonato dai carabinieri, il 23enne non sarebbe in pericolo di vita.