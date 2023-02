Lo Sposalizio della Vergine del Perugino torna in Italia dalla Francia dopo due secoli

Torna a casa dalla Francia, anche se per poco tempo, lo “Sposalizio della Vergine”, il capolavoro che il Perugino dipinse tra il 1501 e il 1504. La città di Perugia lo ha perso da più di due secoli dopo il passaggio delle truppe di Napoleone e l'opera è attualmente custodita dal 1970 dal Musée del Beaux-Arts di Caen in Normandia.

L'olio su tavola sarà il fulcro della mostra pensata dalla Galleria Nazionale dell'Umbria per il quinto centenario della morte di uno dei giganti del Rinascimento: ''Il meglio maestro d'Italia. Perugino e il suo tempo'', curata dal direttore Marco Pierini e da Veruska Picchiarelli. L'esposizione apre l'anno di celebrazioni dedicate all'artista raccontandone dal 4 marzo all' 11 giugno 2023 il periodo d' oro attraverso una settantina di opere concesse da musei prestigiosi italiani e stranieri.

La grande pala d'altare del Perugino venne confiscata in base alle spoliazioni delle opere d'arte sancite dal Trattato di Tolentino e portata via da Perugia nel 1797. Il viaggio verso la Francia fu lungo e tormentato - per mesi su un carro spinto da buoi, una coperta come unica protezione, poi in nave, ultima tappa a Parigi dove arrivò in condizioni pietose nel 1801.

Tre anni dopo venne smistata a Caen, in Normandia, come altri capolavori considerati minori spediti nelle province perchè fossero di ispirazione per i giovani artisti locali. Da allora è sempre rimasta nella città fondata da Guglielmo il Conquistatore.

Si salvò dai bombardamenti seguiti allo sbarco che martellarono gli edifici e distrussero 500 opere d' arte custodite nel museo comunale perchè dal 1939 era stata messa al sicuro nel castello di Baillou. L' Italia ha potuto riaverla solo due volte, l' ultima nel 2016 a Milano per metterla a confronto con la rielaborazione della stessa scena realizzata da Raffaello, il miglior allievo del Perugino.

Quello alla Galleria Nazionale dell'Umbria non sarà, però, un prestito a senso unico. Il museo italiano concederà nello stesso periodo la sua Pietà di Piero di Cosimo.

Perugia ha un legame particolare con lo Sposalizio della Vergine. ''E' l' opera religiosa più importante realizzata per la sua città di adozione - ha spiegato Veruska Picchiarelli. Il Perugino è uno dei migliori disegnatori dell'intera storia dell'arte, è stato il padre nobile del classicismo. Gli elementi del suo linguaggio sono una conquista personale che tende all' armonia e all'equilibrio. Dopo Giotto è il primo pittore che permette all'Italia di parlare da nord a sud un'unica lingua''.

Per celebrare il Perugino si sono mobilitati i più importanti musei del mondo. Il Louvre ha concesso ''La lotta tra Amore e Castità'' commissionato da Isabella d' Este; la National Gallery di Washington il Trittico Galitzin mai visto finora in Italia; gli Uffizi le tre tavole già in San Giusto alle Mura, disegni e ritratti; la National Gallery di Londra il registro centrale del Polittico della Certosa di Pavia eccezionalmente ricomposto per la prima volta. Manca invece, per difficoltà legate alle enormi dimensioni e alle cattive condizioni di conservazione, la Crocefissione esposta nella chiesa di S.Agostino a Siena.