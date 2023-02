Lollobrigida: "Italia superpotenza della qualità può indicare nuovo modello. Nutriscore? Pericoloso"

La correlazione tra alimentazione e benessere è un fatto naturale. Siamo per longevità dopo il Giappone la nazione che vive più a lungo. Forse questa correlazione con l’alimentazione non è un caso. Questo ci porta a guardare al modello di sviluppo cui andiamo incontro”, le parole del Ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in occasione dell’inaugurazione della Prima Giornata nazionale dell'alimentazione, nutrizione e cuore.

“Sono un fiero alleato degli USA su tutto, loro sono superpotenza militare ed economica, noi no. Ma siamo superpotenza della qualità e loro dovrebbero imparare da noi l’esatto utilizzo del cibo. Non vogliamo vedere quello che da loro è già successo. I ricchi in salute e tutti gli altri verso l’obesità, portati a quel risultato dal cibo spazzatura. Vogliamo ripartire dalle scuole, specialmente elementari, per formare i ragazzi sulla corretta alimentazione” ha aggiunto il Ministro dell’agricoltura.

“Nei supermercati - ha aggiunto - vediamo cibi iper trasformati, la cui produzione è delocalizzata e si arriva alla standardizzazione del prodotto, che è uguale ovunque, più facile da distribuire, con costi di produzione abbattuti e la possibilità di accentrare la produzione nelle mani di pochi”. Ci sono però “strumenti per informare correttamente le persone e per far loro scegliere bene. Uno di questi è una corretta comunicazione”.

E poi sul nutriscore ha affermato: "E' pericolosissimo. È un'etichettatura condizionante che non garantisce una corretta informazione, noi invece vogliamo lavorare su un'etichettatura che consenta la giusta informazione su quanto cibo si possa assumere avendone un beneficio e quanto invece metta a rischio la salute. Diffonderò oggi una tabella, che ho visto questa mattina a un convegno di cardiologi, dove nella fascia verde ci sono cibi che farebbero rabbrividire qualsiasi persona che segue la buona alimentazione e, in quella rossa, pasta, olio, parmigiano e tutto ciò che ci ha reso un modello di vita lunga e sana”.

No anche all’etichettatura del vino: “Stiamo contrastando, insieme ad altre nazioni, un modello che stigmatizza un prodotto in una nazione in cui quel prodotto non viene realizzato, e tenta non di spiegare e informare correttamente sui problemi dell'abuso, che va sempre contrastato, ma invece stigmatizza il prodotto chiudendo, di fatto, all'ingresso in quel mercato di quel prodotto, a nostro avviso in violazione dei trattati europei. Ricorreremo in tutte le sedi per arginare questo tipo di soluzione, che non è una soluzione per la salute degli irlandesi ed è un danno per le nostre imprese e per la fruizione, da parte anche del pubblico irlandese, di un prodotto di qualità come il vino assunto in giuste quantità.