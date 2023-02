Lufthansa: in tilt sistemi informatici, caos nei voli. Chiuse le piste di atterraggio a Francoforte

"Attualmente le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa sono interessate da un'interruzione informatica", ha twittato la compagnia. "Questo sta causando ritardi e cancellazioni di voli. Ci rammarichiamo per i disagi che questo sta provocando ai nostri passeggeri". Il gruppo ha riunito un team di crisi che sta lavorando per determinare la causa e l'entita' dell'interruzione. Il quotidiano tedesco Bild scrive di scene di "caos" agli aeroporti di Francoforte e Monaco, riferendo di problemi con i sistemi di check-in e imbarco.

L'ente per la sicurezza del trasporto aereo ha chiuso le piste di atterraggio all'aeroporto di Francoforte, in Germania, a causa dei gravi problemi che hanno mandato in tilt i sistemi informatici della compagnia Lufthansa. Lo scrive la Dpa. Gli aerei vengono dirottati verso Norimberga, Colonia e Duesseldorf.

E intanto domani è previsto un mega sciopero negli aeroporti tedeschi: sette scali, compresi gli hub di Francoforte e Monaco, hanno organizzato una protesta di un giorno per sostenere la loro richiesta di salari più alti. Lo ha annunciato il sindacato dei Verdi. Sono previsti ritardi e cancellazioni per decine di migliaia di passeggeri, in particolare quelli che viaggiano su voli nazionali. "I lavoratori stanno esercitando pressioni congiunte sui rispettivi datori di lavoro perché i negoziati finora non hanno ottenuto alcun risultato", ha dichiarato la vicepresidente di Verdi, Christine BehleWorkers, in un comunicato. La protesta di 24 ore riguarderà gli scali di Bremen, Dortmund, Francoforte, Amburgo, Hanover, Monaco e Stoccarda.