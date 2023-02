L’unico governatore russo escluso dalle sanzioni USA li cita in giudizio per “sofferenza morale”

Tutti ‘cattivi’, tranne lui. Che però non ci sta e minaccia causa se non lo tolgono dalla lista dei ‘buoni’.

Si tratta del governatore russo della Regione autonoma ebraica, Rostislav Goldstein, l’unico di 89 governatori a non essere stato inserito nelle liste delle sanzioni ad personam da parte degli Stati Uniti.

Goldstein, però, non è per nulla contento di essere l'unico virtuoso, anzi il solo pensiero gli causa “sofferenza morale” per colpa di “quelle canaglie”.

Da qui la clamorosa decisione: farà causa alla Corte dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo per farsi inserire nelle liste delle persone sanzionate, insieme ai suoi 88 colleghi.