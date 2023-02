L'Unione europea trova l'intesa sul decimo pacchetto di sanzioni alla Russia

Fumata bianca in extremis: gli Stati dell'Ue hanno dato il via libera al decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in tempo per poter dire di averlo fatto entro il primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina.

Ad annunciarlo è la presidenza svedese dell'Ue. Il pacchetto, precisa la presidenza svedese, comprende restrizioni commerciali per un totale di 11 miliardi di euro e "include ad esempio: restrizioni all'esportazione più severe per quanto riguarda l'export di alcune tecnologie a duplice uso; misure restrittive mirate contro individui ed entità che sostengono la guerra, diffondono propaganda o consegnano droni usati dalla Russia durante la guerra (l'Iran); misure contro la disinformazione russa".

Il pacchetto era stato bloccato dalla Polonia che avrebbe voluto sanzioni più dure rispetto a quelle proposte, soprattutto riguardo l'importazione di gomma sintetica dalla Russia. Varsavia aveva avanzato una controproposta unilaterale, ma nessun altro Stato membro l'aveva sostenuta, e sul tavolo era rimasto solo il compromesso proposto dalla presidenza di turno svedese di due giorni fa, su cui c'era già l'accordo di tutti i paesi restanti.

La procedura scritta necessaria per l'approvazione formale delle sanzioni avrà inizio domani.