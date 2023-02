L'università Ca' Foscari revoca il titolo ad honorem al capo negoziatore russo Medinsky

Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura russo e già capo delegazione per il suo Paese alle trattative con gli ucraini nel febbraio del 2022 in Bielorussia, è stato privato del titolo di professore onorario dall'Università Ca' Foscari di Venezia. Lo annuncia lo stesso Medinsky sul suo canale Telegram. La motivazione, aggiunge, è che svolge "un ruolo fondamentale come rappresentante del governo russo durante una inaccettabile e sanguinosa invasione di uno Stato sovrano". "Mi avevano insignito del titolo di loro iniziativa - commenta Medinsky - e ora lo ritirano di loro iniziativa. Sono divertenti".

Il titolo onorifico a Medinsky venne conferito nel 2014, con tutto un contorno di polemiche per una vicenda definita “vergognosa” già allora dalla scrittrice russa Liudmila Ulizkaya. Era l'anno dell'annessione della Crimea alla Russia e gli studenti di Ca' Foscari, insieme a professori e personale dell'università si mobilitarono in proteste e petizioni contro l'onorificenza che, probabilmente per evitare una rivolta, fu addirittura consegnata di persona al politico russo dalla allora prorettrice Silvia Burini a Mosca.

Medinsky, putiniano, omofobo, difensore dalla cultura tradizionale russa opposta a quella occidentale, multiculturale e “degradata”, appariva in realtà ben contento nella foto che lo ritraeva ricevere la laurea davanti alle telecamere della tv di Stato, con tanto di mantellina nera bordata di rosso, mostrando la sua "Ca’ Foscari Honorary Fellowship".

E pensare che in Russia quelli di Dissernet, una comunità di volontari anti establishment che da anni lotta contro i plagi nel mondo accademico russo (da quelle parti sembra essere una vera piaga) e si occupa di scovare i titoli di studio falsi che la nomenclatura si attribuisce per i propri titoli accademici, su Medinsky già all'epoca della polemica avevano inviato un dossier molto ricco all'attenzione dell'università Ca' Foscari. Documentando come l'ex capo dei mediatori russi fosse una sorta di plagiatore seriale, oltre che un uomo di scienze molto dubbio. Su tre tesi scritte da Medinsky, secondo Dissernet, due di scienze politiche erano visibilmente copiate. E in un'altra il plagio riguardava 90 pagine su 134, refusi inclusi, praticamente due terzi della tesi.

Anche nel marzo scorso, da poco iniziata l'invasione russa in Ucraina, come riportato dal Corriere del Veneto del 7 aprile, a Ca’ Foscari venne discussa la proposta di revocare l’onorificenza. Ma prevalse una sorta di decisione intermedia per cui l’ateneo, “ribadita la condanna all’aggressione militare della Federazione Russa ai danni dell’Ucraina”, concordò una sospensione temporanea della laurea d honorem, auspicando che “il professor Medinsky possa contribuire, nel ruolo politico che attualmente riveste, a far prevalere la ragione e a far tacere le armi”. Dopo quasi un anno arriva la revoca giudicata ”divertente" da Medinsky.