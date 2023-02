Maltempo, allerta rossa domani in Sicilia orientale: forti piogge, vento e neve anche a quote basse

E' allerta rossa domani in Sicilia per il maltempo. Un'area di bassa pressione proveniente dal Nord Africa porterà infatti precipitazioni diffuse e persistenti sulle estreme regioni meridionali, compresa la Calabria, specie sui settori ionici. Le basse temperature, inoltre, determineranno nevicate a quote relativamente basse, con accumuli da moderati ad abbondanti.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità che sono riportate nel bollettino nazionale di allerta consultabile sul sito del Dipartimento .

L'avviso prevede, dalle prime ore di domani, precipitazioni diffuse e abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Calabria, specie settori meridionali e sulla Sicilia, specie settori centro-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forti intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

In Calabria, soprattutto ionica, è prevista neve copiosa sopra i 400 metri. Neve anche sul Cilento e in Basilicata sopra i 300 metri. Mari mossi. Si prevedono inoltre nevicate al di sopra dei 500-700 metri sulla Sardegna.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 9 febbraio, allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico sui settori orientali della Sicilia. Valutata inoltre allerta arancione su parte della Sicilia e della Calabria e allerta gialla sui restanti bacini.

A Catania chiuse domani le scuole, interdetti parchi e cimiteri. L'amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti da casa solo in casi strettamente necessari.