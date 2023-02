Masih Alinejad: "Il velo islamico è come il muro di Berlino, abbattiamolo e cadranno gli ayatollah"

Lei è considerata una minaccia per la teocrazia al potere nella Repubblica islamica dell'Iran: dagli Stati Uniti Masih Alinejad è arrivata a Roma per incontrare gli iraniani della diaspora e chiedere sostegno all'Italia sui diritti umani e sulle azioni da intraprendere contro Teheran anche in Europa. Accompagnata da un altro attivista simbolo della lotta al regime come Hamed Esmaelion, portavoce del volo 752AFV Teheran/Kiev, caduto per mano dei Pasdaran l'8 gennaio 2020, subito dopo il decollo, in cui si contarono 170 vittime compreso l'equipaggio. I due hanno parlato al Senato italiano, ospite della fondazione Luigi Einaudi.

Masih Alinejad, che vanta centinaia di migliaia di follower sui social media, ai nostri microfoni ricorda la battaglia che l'ha resa celebre nel mondo nella lotta per i diritti delle donne iraniane nel suo Paese e in generale per i diritti umani. Il suo cavallo di battaglia è quello di opporsi all'uso del velo islamico obbligatorio per le donne in Iran (e in Afghanistan ndr), ancor prima della portesta in corso per Masha Amini. Lei che in Iran è stata arrestata e minacciata dagli ayatollah, anche quando nel 2009 è divenuta esule negli Stati Uniti, dove tre settimane fa qualcuno ha cercato di assassinarla.

“Il velo islamico obbligatorio è come il muro di Berlino, se riusciamo ad abbattere questo muro la Repubblica islamica dell'Iran non esisterà più, credo che il velo sia uno dei pilastri principali della dittatura religiosa e che questa rivoluzione guidata dalle donne e sostenuta dagli uomini, sia andata oltre l'hijab”. “Dico di no all'apartheid di genere voluto da questo regime perchè le donne sono stufe di sentirsi dire cosa indossare e quale stile di vita adottare, questo è il XXI secolo e le donne vogliono decidere sul proprio corpo”.