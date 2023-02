Il maltempo investe la Sicilia: comuni isolati e decine le persone tratte in salvo

Sono state confermate le previsioni meteorologiche di ieri che davano per oggi allerta rossa su quasi tutta la Sicilia. L'isola sta ancora subendo una forte perturbazione con un uragano mediterraneo con vento, mareggiate intense e temporali.

Oggi le scuole sono rimaste chiuse in vari comuni dell' isola, in particolare in provincia di Catania e Siracusa.

A Catania, dove continua a piovere, i vigili del fuoco hanno compiuto 44 interventi per danni causati dall'acqua, dissesti statici, alberi e pali pericolanti. Attualmente è in corso, tra l'altro, il soccorso di quattro persone bloccate in auto. Il vento nella notte ha bloccato l'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania, con voli dirottati e cancellati e fortissimi ritardi.

Oltre 200 gli interventi per alberi pericolanti e danni d'acqua tra le province di Catania, Siracusa e Ragusa. Vigili del fuoco in azione a Linguaglossa per le intense nevicate mentre sono stati fortissimi i disagi nel ragusano che ha subito, a causa delle forti mareggiate, il crollo, nel pomeriggio di ieri, di parte della ciminiera della Fornace Penna di Sampieri: il monumento di archeologia industriale era la celebre "Mannara" del Commissario Montalbano.

Le squadre della Protezione civile di Siracusa sono in azione in contrada Mottava, nella zona nord della città, per trarre in salvo circa venti persone. Sono isolate per via degli allagamenti, causati dalla forte pioggia che cade ininterrottamente da ieri.

Nel corso della serata di ieri, la Protezione civile ed i vigili del fuoco hanno soccorso decine di automobilisti rimasti in panne con le proprie auto. "Una situazione drammatica- dichiara l'assessore alla Protezione civile Enzo Pantano- alla quale stiamo cercando di fronteggiare con tutti i mezzi a nostra disposizione. Rilanciamo l'appello ad evitare gli spostamenti a causa del pericolo legato all'intensita' degli eventi atmosferici"

Interventi per alberi pericolanti, allagamenti e dissesti statici sono stati eseguiti dai vigili del fuoco di Catania e provincia, che hanno messo in salvo anche due persone, nel fare fronte all'emergenza maltempo. Le operazioni hanno interessato Catania, Caltagirone, Biancavilla, Misterbianco, Riposto, Acireale, Castiglione di Sicilia e Trecastagni. I vigili del fuoco sono anche intervenuti per un incidente stradale sull'autostrada Catania- Messina tra Acireale e Catania in direzione del capoluogo, con un'auto finita fuoristrada dopo un tamponamento.

ll livello del fiume Anapo ha destato preoccupazioni a Siracusa. In via preventiva la Protezione civile regionale ha allertato gruppi di volontariato per monitorare e avvisare popolazione nella zona. Intanto è stata chiusa un tratto della Strada statale 115, in contrada Staterna, perché il torrente è straripato occupando la sede viaria.

Isolate le Eolie e problemi a Pantelleria dove una mareggiata ha investito la Cala Gadir. Le onde forti hanno provocato ingenti danni a barche, gommoni e motori che sono stati distrutti e trascinati dall'acqua. Persiste il vento e la pioggia battente e le temperature restano basse. Si segnalano anche crolli di muretti. Gli scaffali dei supermercati nell'isola cominciano a svuotarsi.

La causa di tutto, il ciclone in risalita dalla Tunisia con un “cuore caldo”, come si dice in gergo meteorologico, ossia con la temperatura nel centro del vortice superiore rispetto alle aree esterne. "Lo scontro perfetto del gelo russo con il caldo tunisino, su un mare ancora tiepido, favorisce la violenza del ciclone dalle sembianze tropicali. Per tutta la giornata di oggi rischiamo dunque onde di 6 metri sulle coste ioniche meridionali dell'isola, venti forza 9 e precipitazioni continue: la zona più colpita dal maltempo sarà ancora quella compresa tra le provincie di Siracusa, Ragusa e Catania”, come riportato dall'agenzia 9colonne.