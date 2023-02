Allerta rossa in Sicilia orientale. Spiagge imbiancate dalla neve sulle coste adriatiche

Venti, piogge torrenziali e nevicate storiche, in particolare tra il settore orientale della Sicilia e la bassa Calabria sono previsti almeno fino a venerdì. Ma il freddo e il maltempo al Sud e nel settore adriatico miglioreranno nel fine settimana. L'attenzione è rivolta in particolare alla Sicilia dove nelle prossime ore non mancheranno temporali e locali nubifragi specie sui settori orientali. In arrivo venti di tempesta, piogge torrenziali e nevicate storiche, in particolare tra il settore orientale dell'isola e della bassa Calabria. Neve abbondante e nubifragi in arrivo su Etna e Aspromonte, mentre sulla fascia adriatica i fiocchi raggiungeranno localmente quote pianeggianti.

Si tratta di un ciclone in risalita dalla Tunisia con un “cuore caldo”, come si dice in gergo meteorologico, cioè con una temperatura nel centro del vortice superiore rispetto alle aree esterne.