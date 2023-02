Matera, due anziani sentono un "botto"... e trovano frammenti di meteorite sul balcone di casa

Frammenti dell'oggetto celeste (per una massa complessiva di 400-500 grammi), come dalle previsioni, sono caduti a nord di Matera, in un'area pianeggiante prevalentemente di campi coltivati che si estende per otto chilometri quadrati tra Borgo Venusio e Iesce.

Gli esperti erano riusciti a ricostruire il percorso del bolide triangolando i dati ottenuti dalle tre camere all-sky della rete Prisma (quelle di Castellana Grotte, Tricase e Vasto) che lo hanno avvistato. L'oggetto celeste ha iniziato a brillare a una quota di circa 90 chilometri per poi seguire una traiettoria discendente inclinata di circa 60 gradi rispetto al terreno, muovendosi con una velocità iniziale di 16-17 chilometri al secondo da Bari verso Matera.

I calcoli indicano che la fase di bolide è terminata a circa 22-23 chilometri di quota, con una velocità di 3,7 chilometri al secondo e una massa residua di circa 400-500 grammi. Una volta estinto il bolide, il residuo del meteoroide ha iniziato la fase di volo buio proseguendo la caduta verso il suolo, sballottato dai venti dell'atmosfera e finendo in parte sul balcone di casa Losignore, a pochi chilometri a nord di Matera.