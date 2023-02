Mattarella e von der Leyen a Palermo: "Nell'ora più buia l'Ue ha trovato la forza"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sono oggi a Palermo per l'inaugurazione del nuovo anno accademico 2022- 2023 dell'Università degli Studi. “La giornata in cui ci incontriamo - ha dichiarato von der Leyen nel suo intervento di apertura - ha un valore speciale per l'Europa. Domani sarà trascorso un anno da quando la Russia ha dato inizio alla brutale invasione dell'Ucraina. Visto dalla Sicilia, potrebbe sembrare un conflitto lontano. Ma non lo è. I giovani ucraini condividono con voi gli stessi desideri, che sono quelli di tutti i giovani europei. Vogliono essere indipendenti e padroni del proprio futuro. Vogliono vivere liberamente in un paese democratico. Vogliono libertà di parola, libertà di pensiero, libertà di circolazione", ha dichiarato la presidente.

"Spesso è nell'ora più buia che troviamo la nostra forza interiore. È ciò che sta accadendo nella nostra Unione. Le prove di questi tre anni sono probabilmente le più difficili mai affrontate dall'Europa. Prima la pandemia e le sue ripercussioni economiche, poi la guerra e l'impennata del costo della vita. Ma queste crisi ci hanno insegnato qualcosa. Abbiamo imparato che i destini di noi europei sono intrecciati tra loro", ha ricordato von der Leyen. "Resteremo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Libertà per l'Ucraina", ha detto, in italiano, la presidente della Commissione Ue. Parole che sono state accompagnate da un lungo applauso della platea.

Ad accogliere il Capo dello Stato e la presidente della Commissione Ue, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il prefetto Teresa Maria Cucinotta, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, il presidente dell'Assemblea siciliana Gaetano Galvagno e il rettore Massimo Midiri. Nella sala presenti diverse autorità istituzionali, civili, militari e religiose tra cui l'arcivescovo mons. Corrado Lorefice, il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro dell'Università Anna Maria Bernini.

"Signor Presidente Mattarella, grazie per onorarci con la sua presenza. Siamo sempre molto lieti di ricordare che Lei è stato un illustre docente di questo Ateneo e ne andiamo fieri. Sappiamo bene quanto Le stia a cuore il progresso culturale del nostro Paese. La sua presenza oggi, oltre a dare solennità a questa cerimonia, rinnova il nostro orgoglio, la nostra volontà e il nostro impegno di seguire il suo esempio di garante della legalità e del progresso civile e culturale", ha detto il rettore di Palermo, Massimo Midiri che ha ringraziato anche Ursula von der Leyen. "Siamo grati alla presidente von der Leyen per la sua presenza oggi. Percepiamo questa sua partecipazione come un segno di consapevolezza della nostra grande responsabilità e come un segno di disponibilità ad accompagnare il nostro lavoro e il nostro impegno per essere degni dell'alto compito cui siamo chiamati".

La Commissione europea, ha aggiunto, "ha mostrato una straordinaria capacità di visione del futuro, destinando i poderosi investimenti del Next Generation EU ad un piano per la ripresa sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa. Non era scontato, non sempre i leader mondiali hanno saputo mostrare questo coraggio e questa vision di fronte ai momenti più difficili. E però questa volta è stato così e l'Europa si trova oggi di fronte ad una straordinaria opportunità. Un'opportunità che il Sud Italia deve sapere cogliere, innovando più degli altri, costruendo ricchezza, generando nuove conoscenze per colmare i divari storici sulla base di nuovi modelli economici sostenibili e proiettati verso il futuro".

Prima di arrivare a Palermo von der Leyen ha fatto tappa a Capaci. "Inizio la mia visita della Sicilia a Capaci, per onorare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e tutte le vittime di mafia. Falcone disse: 'Gli uomini passano le idee restano e camminano sulle gambe di altri uomini'. Oggi una nuova generazione porta avanti le sue idee", ha scritto su Twitter dopo avere reso omaggio ieri sera, davanti alla stele di Capaci, a Giovanni Falcone e a tutte le vittime di mafia.

"Siamo felici e orgogliosi di questa visita. Ci è piaciuto molto la sosta significativa che la presidente della Commissione Ue, von der Leyen, ha fatto alla stele di Capaci, in omaggio al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta. Ci auguriamo di potere intensificare i rapporti con l'Europa in questi cinque anni", ha commentato il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico.