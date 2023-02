Matteo Messina Denaro: per i Pm di Palermo all'Aquila 2 ore e mezzo con il boss

Sono usciti dal carcere di L'Aquila il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia e il sostituto procuratore, Paolo Guido. Giunti dal capoluogo siciliano, i pubblici ministeri si sono trattenuti per circa 3 ore nell'istituto con l'obiettivo di interrogare Matteo Messina Denaro, boss di Cosa nostra arrestato lo scorso 16 febbraio dopo 30 anni di latitanza e dal 17 febbraio detenuto al carcere Le Costarelle dell'Aquila. I pm hanno incontrato il boss, per circa due ore e mezzo, in una stanzetta attigua alla camera in cui Messina Denaro è detenuto al 41bis. Si tratta della stessa stanza in cui il boss riceve le cure per il male di cui è affetto. Nessun dettaglio sull'incontro che dovrebbe essersi tenuto nel pomeriggio né sui possibili contenuti.

All'uscita i due magistrati, scortati da cinque auto di grossa cilindrata e lampeggianti accesi, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Il boss, si trova nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila (dove complessivamente sono 160 i detenuti ristretti al carcere duro) dal 17 gennaio.

La visita e i complimenti dell'Fbi al Ros dei Carabinieri

Una delegazione dell'Fbi statunitense ha reso visita oggi al Ros dei Carabinieri per esprimere le congratulazioni, anche per conto del vertice del Servizio federale, per l'importante risultato raggiunto contro “Cosa nostra” con la cattura di Messina Denaro. Nell'ambito della proficua e consolidata collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e l'Fbi, la visita di oggi è stata anche l'occasione per un confronto sulle principali iniziative di cooperazione nel settore addestrativo, sulle procedure e sulle prassi tecnico-operative e nel supporto tecnico alle indagini, tra cui quello informatico e telematico.