Gli Usa abbattono un altro oggetto non identificato in volo. È il quarto in 2 settimane

Le Forze armate statunitensi hanno abbattuto un oggetto non identificato sopra il lago Huron, annuncia la Nbc News citando una fonte del Congresso e due funzionari statunitensi. È il quarto oggetto abbattuto in meno di due settimane nello spazio aereo nordamericano. Non ci sono indicazioni di danni collaterali: l'oggetto è caduto nel lago e i militari Usa cercheranno di recuperarlo. Secondo il Pentagono, l'oggetto non identificato volava ad alta altitudine sul lago Huron, che si trova tra Stati Uniti e Canada, ed era di forma ottagonale.

Il Pentagono: usati un F-16 e un missile Sidewinder

L'oggetto "d'alta quota" abbattuto sopra il lago Huron, in Michigan, è stato colpito da un caccia militare F-16, che ha usato un missile aria-aria Sidewinder a corto raggio e guida agli infrarossi.

Nuovi allarmi Usa

"Gli oggetti abbattuti su Alaska e Canada nei giorni scorsi non assomigliavano al pallone di sorveglianza cinese abbattuto al largo della costa della Carolina del Sud ed erano molto più piccoli", ha precisato un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale. "Quegli oggetti non assomigliavano molto ed erano molto più piccoli del pallone della Repubblica popolare cinese e non li caratterizzeremo in modo definitivo fino a quando non saremo in grado di recuperare i detriti, su cui stiamo lavorando", ha aggiunto. La precisazione arriva mentre gli Usa hanno chiuso temporaneamente altre due volte lo spazio aereo, sabato in Montana per un'anomalia radar senza poi riscontri e domenica sul lago Michigan per non meglio precisati "motivi di difesa nazionale".

Dei due “Ufo” sui cieli nordamericani. Per ora si sa solo che entrambi, privi di apparenti equipaggiamenti spia, volavano a 40mila piedi di altitudine (12mila metri), avevano forma cilindrica e la grandezza di una Volkswagen Maggiolino, mentre il pallone-spia - dotato di apparecchiature di sorveglianza - era alto come tre bus allineati e pesava oltre una tonnellata. Se si accertasse che anche i due ultimi “oggetti” appartenevano alla flotta di decine di dirigibili che hanno sorvolato cinque continenti (Europa compresa) nell'ambito del vasto programma di sorveglianza gestito sin dal 2018 dall'esercito cinese, Joe Biden non potrebbe più tentare di mettere il primo episodio sotto il tappeto. E dovrebbe ammettere che la Cina ha beffato per anni l'Occidente facendo passi avanti nella nuova frontiera del “near space” (lo spazio tra la superficie della terra e l'orbita bassa), probabilmente usando tecnologia “western made”.

Oggetti non identificati avvistati anche in Cina

Il Global Times, tabloid affiliato al partito comunista cinese, riferisce che "le autorità marittime della provincia dello Shandong, nella Cina orientale, hanno annunciato oggi di aver avvistato un oggetto volante non identificato sulle acque vicino alla città costiera di Rizhao e si stanno preparando ad abbatterlo, ricordando ai pescatori di stare al sicuro tramite messaggi". Rivelazione di fonte giornalistica e senza altre conferme in Cina, tanto da alimentare in molti il sospetto di una provocazione.