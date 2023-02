Media Usa: Washington pronta ad invio di missili a lungo raggio in Ucraina. Cosa sono gli Atacms

Per la prima volta dall'inizio della guerra, gli Usa sarebbero pronti all'invio di missili a lungo raggio per l'Ucraina, si tratterebbe una minaccia diretta al territorio russo, che quando paventata, già in altre occasioni Mosca aveva stigmatizzato, parlando di rischio escalation verso una guerra nucleare. Con un raggio di 300 chilometri, potrebbero potenzialmente colpire nel cuore della Russia.

Finora, le armi in dotazione a Kiev hanno un raggio limitato al territorio ucraino, a differenza della Russia, che possiede - e lancia, sin dall'inizio del conflitto - missili balistici per bombardare il paese invaso, minacciando di usare i nuovi missili Zircon, in dotazione alla flotta russa dai primi di gennaio.