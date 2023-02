Meloni in giornata a Varsavia per incontrare Morawiecki

La premier Giorgia Meloni, si apprende da fonti diplomatiche, è attesa in giornata a Varsavia dove dovrebbe incontrare il premier polacco Mateusz Morawiecki. Il capo del governo italiano dovrebbe a breve recarsi anche aKiev, come annunciato ieri dal presidente ucraino, per unincontro con Volodymyr Zelensky.

Dall'Italia "abbiamo ricevuto un pacchetto di aiuti, il che significa che il sostegno della premier Giorgia Meloni non è cambiato. Anzi, la ringrazio e la aspetto, so che sta arrivando" ha dichiarato il presidente ucraino in un'intervista al Tg1.