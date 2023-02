Giorgia Meloni in Polonia: "Vogliamo un'Europa gigante politico e non burocratico"

"Sapete quanto l'Italia sia stata decisa dall'inizio dell'invasione russa all'Ucraina, con il sostegno finanziario, militare, umanitario, civile: l'Ucraina e la Polonia sanno di poter contare su di noi, oggi la Polonia rappresenta il confine morale e materiale dell'Occidente e le dobbiamo dire grazie per il lavoro straordinario che sta facendo in sostegno dell'Ucraina". Così la premier Giorgia Meloni nel punto stampa a Varsavia.

"Vogliamo un Europa che sia un gigante politico e non un gigante burocratico" . Lo dice la premier Giorgia Meloni , volata a Varsavia, in conferenza stampa congiunta assieme al primo ministro polacco Mateusz Morawiecki.

“L'allentamento delle norme sugli aiuti di Stato non distorca il mercato interno”

"Ci rendiamo conto di come l'Unione Europea abbia bisogno oggi di misure molto concrete per aiutare le sue aziende, che non possono favorire qualcuno a discapito di qualcun altro e se alcuni chiedono l'allentamento delle norme sugli aiuti di Stato è bene che questo non produca una distorsione del mercato interno", dice poi Giorgia Meloni. "Abbiamo chiesto nelle conclusioni del Consiglio Europeo che si discuta di una piena flessibilità dei fondi esistenti e che si tenga conto delle scelte che si stanno facendo anche nel dibattito sul nuovo patto di stabilità e crescita", aggiunge.

“Agire sui confini esterni europei, gli ingressi non li decidono le bande di trafficanti”

""La discussione sulla gestione dei migranti deve essere sulla dimensione esterna dei confini europei: è inutile discutere di movimenti secondari se non discutiamo, a monte, di quelli primari". Così la premier Giorgia Meloni sull'immigrazione nelle dichiarazioni alla stampa a Varsavia. "Non possiamo consentire che l'ingresso in Europa sia deciso da bande di trafficanti e non possiamo confondere migrazioni e profughi. Cerchiamo risposte e un'Europa seria deve affrontare temi con pragmatismo".

Morawiecki: "La pace deve prevalere, abbiamo parlato di invio di armi in Ucraina"

"Sono molto contento che l'Italia capisca quanto sia importante l'Ucraina per il futuro dell'Europa. Il Governo italiano e il Governo polacco guardano insieme a questo problema, abbiamo parlato di invio di armi all'Ucraina, affinché la pace possa prevalere": queste le parole del premier Morawiecki durante le dichiarazioni alla stampa con Giorgia Meloni.

“I migranti usati anche come strumento di guerra, serve una soluzione europea”

Migranti usati come strumento nella guerra ibrida contro l'Europa. Il premier polacco Mateusz Morawiecki ne parla in una dichiarazione alla stampa, dopo aver ricevuto a Varsavia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Noi sappiamo che nel mondo attuale vengono usati diversi strumenti per fare la guerra. Lukashenko ad esempio ha attaccato la Polonia prima ancora che Putin attaccasse l'Ucraina e lo ha fatto con la pressione migratoria fatta in modo artificiale”, sottolinea il primo ministro polacco. "Anche nel sud Europa, in Italia, arrivano tantissimi migranti. Oggi abbiamo parlato di come in modo strategico, lungimirante, possiamo risolvere il problema come Ue".

