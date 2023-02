Meloni: "Passi avanti in Europa". Macron? "L'incontro a Parigi politicamente sbagliato"

Il documento prodotto dal vertice Ue è una grande vittoria per l'Italia: "Sono molto contenta dei risultati ottenuti dall'Italia in questo Consiglio europeo, sono soddisfatta di importantissimi passi avanti fatti su alcune materie particolarmente delicate". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bruxelles. "Sono soddisfatta del protagonismo dell'Italia al consiglio Ue, 7-8 proposte italiane sono entrate nelle conclusioni, ci siamo arrivati dialogando non solo ieri ma nei giorni scorsi, ho parlato con i miei omologhi anche quelli più distanti e il documento è un punto di equilibrio e dimostra che quando c'è la volontà di affrontare i temi in modo pragmatico i risultati ci sono".

L'impegno dell'Italia sull'Ucraina è a 360 gradi

"La posizione dell'Italia è estremamente chiara e coerente sull'Ucraina con un impegno a 360 gradi che riguarda il fronte finanziario, militare e civile e a Zelensky con cui ho parlato ho ribadito questo. La discussione sulla competitività è una discussione strategica che anche l'Italia ha caldeggiato. Rientra in questo la questione delle catene di approvvigionamento. Ritengo che la vicenda Ucraina sull'energia ma ancor prima la crisi pandemica ci abbiano insegnato come l'Ue per recuperare la propria sovranità debba recuperare la questione delle catene di approvvigionamento strategico”. Ieri dall'Europa si è data "un'immagine di compattezza e credo che sia un segnale molto importante, chiaramente dentro al Consiglio Ue e nelle conclusioni c'è la conferma del pieno sostegno alla causa della sovranità e della libertà. Abbiamo ribadito che l'Ue rimarrà al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario".

Cambio di passo sui migranti, ora è un problema dell'Unione europea

"Sono molto soddisfatta sul tema dei migranti. Ieri si è stabilito un principio, si cambia approccio, che è molto diverso da quello degli ultimi anni. L'approccio messo nero su bianco parte da una frase che mai si era riusciti a mettere: 'l'immigrazione è un problema Ue e ha bisogno di una risposta Ue'". La redistribuzione dei migranti "è uno specchietto per le allodole, dopo di che gli accordi finora non solo sono stati volontari ma non hanno funzionato. Prima di ragionare sui movimenti secondari dobbiamo lavorare insieme sui movimenti primari, per combattere il traffico di esseri umani e frenare gli ingressi illegali. Noi vogliamo che l'Ue si attivi nel suo lavoro sull'Africa, che ora sta facendo l'Italia: immaginiamo una cooperazione rafforzata con i paesi di partenza e transito dell'immigrazione per combattere anche i traffici illegali e consentendo alle persone di entrare in modo legale con flussi ben regolati".

L'incontro a Parigi è stato politicamente sbagliato

"Non è facile per nessuno di noi gestire la questione Ucraina con l'opinione pubblica, quello che noi facciamo lo facciamo perché è giusto ma forse non è la cosa migliore sul piano del consenso. Quello che era giusto era la foto dei 27 con Zelensky, anticipare la compattezza con una riunione a Parigi era politicamente sbagliato. Il tema non era stare nella fotografia e io non ho condiviso" la scelta. "Chi pensa ad una Ue di serie A e serie B, chi pensa che l'Europa debba essere un club in cui c'è chi conta di più e di meno, sbaglia. Secondo me quando si dice che l'Ue ha una prima classe e una terza classe, vale la pena ricordarsi del Titanic. Se una nave affonda non conta quanto hai pagato il biglietto".

Tajani, errore della Francia non coinvolgerci con Zelensky

Sul trilaterale della discordia tra Scholz, Macron e Zelensky torna anche il ministro degli Esteri. Con la Francia "non c'è stato uno strappo", ma "secondo me è stato un errore non coinvolgere l'Italia, visto che c'è un Trattato del Quirinale", ha detto Antonio Tajani a margine del convegno Medor di Leonardo Foundation alla Luiss di Roma. "Dobbiamo andare avanti, perché quello che conta è l'unita degli europei per sostenere l'Ucraina in questo momento così importante", ha aggiunto.