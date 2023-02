Mercati prudenti, Milano tra le migliori preceduta da Londra

Apertura contrastata per i principali listini europei. Milano si conferma tra le migliori (+0,31) preceduta solo da Londra (+0,45). Negative Parigi (-0,10) e sopratutto Francoforte (-0,21) su cui pesano i dati arrivati in mattinata sulla produzione industriale tedesca che a dicembre è calata del 3,1 per cento. Decisamente peggio rispetto alle stime degli analisti.

Ieri l'annuncio del Tesoro italiano sull'emissione, a marzo, di un nuovo Btp Italia quinquennale riservato ai risparmiatori. Il rendimento dei decennali è tornato al 4,15 per cento mentre resta stabilmente sotto i 200 punti base (187) lo spread tra Btp e Bund tedeschi.

Poco mossi i cambi, con l'euro che resta sostanzialmente fermo a quota 1,071 sul dollaro.

In leggera risalita nelle ultime 48 ore il prezzo del petrolio, con il Brent a 82 dollari al barile, resta comunque in calo seppur leggero nell'arco della settimana (-2%).

Deboli le borse asiatiche, pesano le tensioni fra Pechino e Stati Uniti, quasi tutte intorno alla parità, guadagni significativi solo per Hong Kong (+0,53).

Negativa ieri sera anche Wall Street dove il Nasdaq ha chiuso perdendo un punto percentuale. Per oggi attesa la pubblicazione dei dati sulla Bilancia Commerciale degli Stati Uniti e soprattutto un discorso del numero uno della Fed Jerome Powell.