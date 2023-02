A San Valentino arriva l'anticiclone. Previsti dieci giorni di sereno

Sarà un san Valentino che porterà in Italia sole e temperature sempre più miti man mano che ci si avvicinerà verso il fine settimana.

Per oggi, al sud è richiesta ancora un po' di pazienza dopo le piogge monsoniche e le violente mareggiate che hanno flagellato in particolare la Sicilia sud orientale.

Il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare indica un Sud e Sicilia molto nuvoloso su Molise e aree interne campane, Basilicata, Sicilia e Calabria con associate precipitazioni su Calabria e Sicilia, più intense sulla Calabria ionica e Sicilia sud orientale, sino al pomeriggio, e con possibili nevicate sull'appennino calabro sopra i 1000 metri. Generali ampie schiarite dalla tarda serata.

Per il nord Italia oggi è previsto un cielo generalmente sereno. Al Centro e Sardegna: velature spesse sulle regioni adriatiche in dissolvimento serale e formazione di nubi più compatte sul sud delle Marche e sull' Abruzzo con associate deboli piogge; sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni.

Nei prossimi due giorni l'Aeronautica militare prevede per il Nord cielo sereno, salvo formazioni di foschie dense e nebbie attesi nottetempo ed al primo mattino sulla pianura padana e lungo le coste nord adriatiche; ancora gelate sulle aree pianeggianti nelle ore notturne.

Centro e Sardegna, sulle regioni peninsulari tempo stabile e ben soleggiato, ma con gelate notturne nelle aree interne; innocui annuvolamenti bassi e stratiformi sulla Sardegna, seguiti dal pomeriggio da ampie schiarite sulle aree centromeridionali dell'isola.

Sud e Sicilia: iniziale estesa copertura bassa su Puglia, bassa Calabria e Sicilia, accompagnata fino al pomeriggio da sporadici piovaschi attesi sul settore tirrenico dell'isola; seguiranno ampi rasserenamenti sull'area pugliese. ampio e prevalente soleggiamento sul restante meridione.

Il pericolo, sul lungo termine, è che il vasto campo di alta pressione a matrice sub-tropicale in espansione sull'Italia potrà portare valori sopra alla media anche di 6 o 7 gradi. In questo contesto al Sud e sulle vallate alpine si potranno toccare i 16-17°C, al Centro i 13-14°C mentre sul resto del Nord non si salirà oltre i 12°C. La stagione nevosa si mantiene, infatti, ancora al di sotto della media, in particolare al Nord-Ovest.