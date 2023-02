All'asta meteoriti e rocce spaziali: tra queste anche pezzi di Luna e Marte

Frammenti di meteoriti provenienti da Luna, Marte e altri corpi celesti rari, caduti sulla Terra addirittura migliaia di anni fa sono alcuni tra gli oggetti che, dallo scorso venerdì, gli appassionati di tutto il mondo possono acquistare in un'asta online dedicata alle rocce spaziali.

Il sito web Catawiki ha collaborato con la Global Meteorite Association (GMA), associazione no-profit che rappresenta collezionisti, commercianti, scienziati, insegnanti e appassionati di meteoriti, per una serie di aste a tema che saranno realizzate durante l’intero corso del 2023.

Per aggiudicarsi uno di questi rari frammenti spaziali i prezzi vengono definiti più accessibili: "Il punto forte di quest'asta - dice Francesco Moser, Esperto di Meteoriti di Catawiki - oltre alla varietà di rocce spaziali provenienti da tutto il mondo, è anche la fascia di prezzo, perché permette a molti più appassionati di avere l'opportunità di possedere un tesoro raro".

Si va dai pochi euro per piccoli frammenti di rocce spaziali ai circa duemila per una condrite trovata in Romania nel 1853 e proveniente da un'asteroide, fino ai circa 60mila euro per un frammento di meteorite lunare.