Metsola: "L'Italia rimanga leader e forza costruttiva in Europa, insieme siamo più forti"

“L'Italia ha un ruolo centrale in Europa, ed è importante che rimanga leader e forza costruttiva in Europa, insieme siamo più forti”, ha detto la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola oggi alla presentazione dello spazio "Esperienza Europa" a Roma, dedicato a David Sassoli. Metsola, tra le altre cose, ha esortato la politica a mettere le sue battaglie “al servizio dei cittadini”.

Di fronte a "inflazione elevata, imprese in difficoltà, caro-energia, dobbiamo sfruttare la nostra principale risorsa, il mercato unico. Il New Generation Eu mette l'Europa dal lato giusto della storia, bisogna continuare in questa direzione. Le transizioni ecologiche devono essere giuste, serve una crescita armonica che crei posti di lavori. Acceleriamo gli investimenti in Europa per ripristinare stabilmente la crescita dell'economia europea ed essere ancora più competitivi", ha sottolineato.

Parlando dell'Ucraina, Metsola ha evidenziato che "la brutale invasione da parte della Russia ha spinto l'Europa a riaffermare più chiaramente la sua ragione di essere e a ricordare le ragioni per cui, dalle ceneri della seconda guerra mondiale, i nostri paesi si sono riuniti per difendere la pace in Europa". "La popolazione ucraina guarda all'Europa in cerca di sostegno, l'Unione Europea e i suoi stati membri sono al fianco dell'Ucraina. Il popolo europeo e italiano è al fianco dell'Ucraina", ha aggiunto.