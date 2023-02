"Mia cara Kate..", la lettera che ha viaggiato 100 anni per arrivare a destinazione

Ha viaggiato attraverso l'Inghilterra, spedita a Sud di Londra, ma ci ha impiegato ben 107 anni : è il destino di una lettera che iniziava con la frase " Mia cara Kate ", arrivata a destinazione (dopo due guerre mondiali) in una busta con la testa di Re Giorgio V, impressa sul francobollo d'annata. Il racconto della una vacanza inglese, della figlia del commerciante di tè.

Glen ha detto alla CNN che la lettera è arrivata alla proprietà un paio di anni fa, ma solo di recente l'ha portata alla società storica locale, in modo che possa essere archiviata, e cercare eventuali eredi dei destinatari della missiva.

"Pensavamo che fosse del 2016" L'indirizzo era corretto: " Hamlet Road, Sydenham " (Londra), però il destinatario è scomparso da un pezzo. Lo stupore di Finlay Glen , un giovane regista teatrale e drammaturgo londinese che l'ha trovata quando ha aperto la cassetta delle lettere al mattino: “Abbiamo notato che l'anno era il '16. Quindi abbiamo pensato che fosse il 2016" - così Glen alla CNN - poi abbiamo notato che nel francobollo c'era un, Re piuttosto che una regina, quindi abbiamo pensato che non poteva essere il 2016".

Spedita quando la Regina Elisabetta non era ancora nata

Sulla busta, un francobollo da 1 Penny con la testa del Re Giorgio V, la lettera fu inviata nel bel mezzo della prima guerra mondiale, più di un decennio prima della nascita della Regina Elisabetta II: "Una volta che ci siamo resi conto che era molto vecchia - ha detto Finlay Glen - abbiamo pensato che fosse giusto aprire la lettera".

Ai sensi del "Postal Services Act" del 2000, infatti, in Inghilterra aprire la posta non indirizzata al proprio nominativo è considerato un crimine.