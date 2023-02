Milano maglia nera, spread in risalita

Borse europee ancora negative. Milano maglia nera con un calo dell'1,40%, mentre Francoforte e Parigi perdono meno di mezzo punto; pesante anche Londra a -0,78%.

Il quadro negativo europeo non è stato scalfito dall'apertura di Wall Street in leggero rialzo, dopo il forte calo di ieri. Gli investitori di tutto il mondo attendono i dettagli scritti dell'ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve per capire l'indirizzo della banca centrale americana: stringerà ancora o ammorbidirà i rialzi? Il timore è che continuerà sulla via tracciata da Powell più a lungo delle attese.

Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco intanto si riallarga a 195 punti base, con il rendimento del nostro titolo decennale che sale ancora al 4,48%.

L'euro si indebolisce e si scambia a 1,0654 contro il dollaro.