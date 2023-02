Milano positiva, la Fed decide

Chiusure contrastate in Europa: Milano positiva a +0,39%, seguita da Francoforte a +0,35%; giù invece Londra a -0,14% e Parigi a -0,11%.Del resto anche gli indici Pmi della manifattura nei paesi europei - pubblicati oggi - non sono stati tutti uguali: l'Italia risale e supera di nuovo la soglia di 50, dopo sei mesi consecutivi al di sotto del limite.

Intanto lo spread si è riallargato, è salito a 188 punti base e cresce il rendimento del nostro titolo decennale al 4,18%. Dunque c'è un po' di tensione sui titoli di Stato.

La notizia più attesa arriverà solo dopo le 20 ora italiana: il verdetto della Banca centrale americana, la Federal Reserve, sul prossimo rialzo del costo del denaro. Probabile sia dello 0,25%. In calo Wall Street, che aspetta anche i risultati delle big tech, da Meta a Apple e Amazon. Visti i tagli annunciati in tutto il settore, gli investitori non sembrano aspettarsi grandi cose.