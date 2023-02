Milano, tredici rapine in diciotto giorni: arrestato

Tredici rapine in poco meno di tre settimane e diecimila euro di bottino.

Il “record” è stato conquistato da un italiano di 47 anni, fermato a Milano dopo aver collezionato una serie di furti in 18 giorni; il primo risale al 28 gennaio, commesso il giorno dopo essere stato scarcerato.

L'uomo, ritenuto responsabile di 11 rapine e di altre due 2 tentate ai danni di farmacie presenti sul territorio milanese, è stato fermato lo scorso 16 febbraio dalla squadra mobile.

Gli agenti, che lo hanno rintracciato all'interno di un albergo nella zona Città Studi, hanno trovato nella sua camera da letto un coltello e 240 euro in contanti: l'arma potrebbe essere quella usata per minacciare i farmacisti. I poliziotti hanno anche rinvenuto gli indumenti indossati per compiere le rapine, immortalati dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi assaltati.

I colpi venivano eseguiti con dinamica quasi identica: il ladro si recava alla cassa e, dopo aver minacciato i dipendenti, prelevava l’incasso prima di allontanarsi a piedi. In alcuni casi metteva le mani in tasca facendo credere alle vittime di essere armato. Elementi che hanno fatto capire agli investigatori che visionavano le immagini delle telecamere che si trattava sempre della stessa persona.

Il 47enne è stato portato al carcere di San Vittore.