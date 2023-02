Milleproroghe: il governo annuncia la fiducia alla Camera in vista del voto finale

Il governo ha preannunciato che porrà la questione di fiducia alla Camera sul dl Milleproroghe. Dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio emerge che la fiducia dovrebbe esser posta martedì 21 febbraio (con la discussione generale sul testo che avrà inizio dopo il voto finale sul Dl Carburanti) per essere votata mercoledì 22. Il voto finale è previsto giovedì 23. Il testo scade il 27 febbraio.

"Il fatto che sia stata preannunciata non vuol dire che la fiducia sul Milleproroghe verrà poi posta. Vediamo", dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio in cui è stato regolamentato il tempo di esame del dl Milleproroghe.

Invece, sul Dl carburanti il governo porrà domani la fiducia alla Camera, mentre il voto è previsto per lunedì dalle 15, ha stabilito la capigruppo di Montecitorio. Il voto finale sul provvedimento arriverà il 21 febbraio con le dichiarazioni di voto.