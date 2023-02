Milleproroghe: la Camera approva la fiducia sul testo approvato già in Senato

Con 198 sì, 128 no e 4 astenuti, la Camera ha approvato, con voto di fiducia, il decreto Milleproroghe. Il decreto, già approvato dal Senato, sarà licenziato in via definitiva domani, giovedì 23 febbraio, con il voto finale che si svolgerà dopo l'esame degli ordini del giorno. L'Aula di Montecitorio proseguirà in serata con l'illustrazione degli odg e i pareri del governo, mentre le votazioni inizieranno nella seduta di domani mattina. Tra le misure contenute nel provvedimento c'è la proroga di un anno della scadenza delle attuali concessioni balneari e il rinvio delle gare. Così come viene prorogata la delega del governo sulla mappatura della situazione in essere.

Il testo è arrivato oggi in aula a Montecitorio. Il ministro per i rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, aveva posto la questione di fiducia nell'Aula della Camera per l'approvazione del testo identico a quello approvato al Senato.

Il decreto legge presentato originariamente dal Governo era composto da 23 articoli che contenevano un corposo numero di proroghe in diversi settori. Durante l'esame nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato questi articoli si sono arricchiti di diversi commi e sono stati altresì introdotti ulteriori 22 articoli. Le nuove proroghe spaziano dallo “smart working” alla ricetta elettronica, dal “cashback” ai mutui per i giovani precari, dai tributi comunali ai “dehors”.

Dopo un braccio di ferro nella maggioranza, è stata trovata una soluzione condivisa sul nodo delle concessioni balneari. In sostanza si proroga di cinque mesi il termine per la mappatura delle concessioni, si prorogano di un anno le concessioni balneari e si istituisce un tavolo a Palazzo Chigi con la presenza dei ministeri interessati e delle associazioni di categoria. Deciso inoltre il travaso in questo provvedimento del Dl sul “pay back” sanitario.

“Con il via libera al Decreto Milleproroghe, interveniamo per colmare pericolosi vuoti che si sarebbero creati, prima di tutto nella sanità con la proroga delle norme che consentono alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento di personale a tempo determinato. Si confermano misure importanti come quella dei mutui agevolati per le giovani coppie e la proroga al 30 giugno 2023 del Fondo d'indennizzo risparmiatori truffati. Per i balneari si attiva la proroga alle concessioni fino al 31 dicembre 2024 e, a certe condizioni, fino al 31 dicembre 2025 e rinnoviamo le misure contro il caro bollette", ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia, Carmen Letizia Giorgianni.