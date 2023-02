Minaccia di attentato anarchico, volantino Fai: "Manager sarà colpito a morte davanti alla famiglia"

La minaccia di un attentato di matrice anarchica in un volantino recapitato "a diverse aziende italiane e ad un giornale". Secondo l'Adn Kronos si tratta di un dattiloscritto a firma del Fai - Federazione anarchica italiana - dove si farebbe il nome di un dirigente di azienda, definito nello scritto come " Il soggetto ideale per la vendetta ".

La lenta escalation di tensione Ieri sera, un pacco sospetto è stato recapitato all'ambasciata d'Italia a Lisbona, riaccendendo l'allarme per le sedi diploma all'estero, da mesi nel mirino della galassia anarchica che sostiene Alfredo Cospito. Il pacco era arrivato per posta in mattinata, ed era "di dimensioni insolite", così secondo fonti della Farnesina: un plico che riportava " scritte aggressive ma - avevano precisato le stesse fonti - non riconducibili a movimenti anarchici".

Quando fu incendiata l'auto della Schlein La diplomazia italiana nelle ultime settimane è finita sotto l'attacco degli anarchici, che chiedono la revoca del 41 bis imposto al 56enne detenuto , in una serie di episodi - non tutti apertamente rivendicati - culminati anche con una lettera con minacce di morte al ministro degli Esteri Antonio Tajani - lo scorso 7 Febbraio - ma il primo attacco, risale allo scorso 2 dicembre ad Atene, dove fu data alle fiamme l'auto della consigliera d'ambasciata Susanna Schlein, senza per fortuna conseguenze per la diplomatica e i suoi familiari.

Gli "attacchi" alle sedi diplomatiche all'estero Poi una preoccupante successione di azioni analoghe commesse in altre sedi come La Paz, Lugano, Santiago del Cile, BuenosAires, Basilea, Stoccarda, Porto Alegre, Madrid, nell'ambito di quella che lo stesso Tajani aveva definito una "campagna internazionale anarchica contro le istituzioni e contro i beni privati".

L'innalzamento delle misure di sicurezza Nel frattempo, sono state innalzate le misure di sicurezza, a partire da tutte le sedi diplomatiche del mondo: è aumentata la presenza dei carabinieri, mentre gli ufficiali di guardia di finanza e polizia distaccati hanno intensificato la collaborazione con le polizie locali per lo scambio di informazioni. L'allerta è stata elevata anche alla Farnesina , con la verifica della corrispondenza e di ogni materiale in entrata. La stessa procedura che - ieri mattina - ha messo in allerta ilpersonale dell'ambasciata di Lisbona.

Il testo integrale del volantino

"Per Alfredo Cospito fratello e compagno". Inizia così il delirante volantino dattiloscritto firmato dalla Federazione degli Anarchici e recapitato - come apprende l'Adnkornos - in una busta gialla a diverse aziende e a un giornale. "La Fai, federazione anarchica informale, non dimentica Alfredo e gli altri compagni e per risposta all'attacco alla libertà del movimento anarchico colpirà gli uomini per far morire le strutture".

Il manager, individuato come obiettivo, viene descritto nella lettera come "l'anima nera delle operazioni di mercato (...), al servizio della guerra che alimenta la morte in Ucraina". E ancora "verme della società che orienta e determina le guerre per fare ricchezza ingiusta con qualsiasi mezzo, traditore di ogni ideale per arricchire il sistema - si legge nella lettera - indossa mille maschere ma vende morte e non lo racconta nemmeno ai figli (...). Verrà colpito a morte davanti alla famiglia".

Il manager, secondo gli anarchici, "è il soggetto ideale per la vendetta di Alfredo e di tutti i compagni in carcere. Può essere colpito in qualsiasi momento. Conosciamo le sue abitudini, gli interessi (...). Non avrà mai pace, ovunque andrà troverà un compagno anarchico pronto a vendicare il carcere di Alfredo e dei compagni. La forza anarchica con le sue articolazioni condurrà una campagna di lotta senza fine contro i servi dell'industria della morte perché per distruggere le aziende bisogna colpire gli uomini".

Poi l'appello della Fai alla mobilitazione generale: "invitiamo tutti i gruppi e i singoli Fai a colpire con ogni mezzo necessario".