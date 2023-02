Pharrell Williams, il cantante di "Happy", è il nuovo direttore creativo della linea uomo di Vuitton

"Louis Vuitton è lieta di dare il benvenuto a Pharrell Williams come nuovo direttore creativo Uomo. La sua prima collezione per Louis Vuitton sarà presentata il prossimo giugno durante la settimana della moda maschile a Parigi". Così, tramite il suo profilo Twitter, il gigante della moda Louis Vuitton comunica il ruolo che il noto artista statunitense avrà in relazione alle sue collezioni maschili. "Pharrell Williams è un visionario i cui universi creativi si espandono dalla musica, all'arte e alla moda, affermandosi come icona culturale globale negli ultimi 20 anni", ha dichiarato la casa di lusso in un comunicato. Il cantante di "Happy" è un 13 volte vincitore di Grammy e due volte candidato all'Oscar, con un'esperienza di lavoro con marchi e stilisti di lusso come il compianto Karl Lagerfeld.

Il nome di Williams non era nella lista dei potenziali successori del precedente direttore creativo Virgil Abloh, scomparso prematuramente nel 2021, ma la nomina della superstar 49enne è in linea con la sua eredità, artista a tutto tondo, divenuto star millenaria per aver sposato sapientemente lusso e streetwear. Un approccio condiviso da Pharrell Williams che, come il designer morto di cancro a 41 anni, ha una passione per lo skateboard, il mondo dell'arte e della musica. “Pharrell Williams è un visionario i cui mondi creativi spaziano dalla musica all'arte e alla moda - affermandosi come un'icona culturale universale negli ultimi vent'anni - esplora diversi universi, si adatta con naturalezza alla dimensione culturale di Louis Vuitton, rafforzandone i valori di innovazione, spirito pionieristico e imprenditorialità”, sottolinea la casa di moda."Sono felice di vedere Pharrell tornare a casa, dopo le nostre collaborazioni nel 2004 e nel 2008", ha dichiarato Pietro Beccari, ceo di Louis Vuitton, riferendosi agli occhiali e ai gioielli disegnati da Pharrell Williams per la casa di lusso francese. "La sua visione creativa oltre la moda porterà senza dubbio Louis Vuitton a un nuovo capitolo molto emozionante", sottolinea.Le vendite di Louis Vuitton sono aumentate vertiginosamente dalla pandemia, con l'attività che ora vale più di 20 miliardi di dollari, contribuendo a rendere il proprietario della società madre Lvmh, Bernard Arnault, il più ricco del

mondo.

LaPresse Pharrell Williams

Williams, 49 anni, è un habituè delle prime file delle sfilate di moda e il creatore di successi musicali che hanno fatto epoca come "Happy" e "Get lucky". Appassionato d'arte, collezionista, con uno spiccato senso della moda, è stato uno dei primi a rompere il dress code delle serate di gala: hanno fatto scalpore i suoi bermuda indossati con giacca e scarpe eleganti, così come il suo cappello altissimo, creato dalla stilista Vivienne Westwood. Nel 2003, ha lanciato un proprio marchio di pret-a'-porter, Billionaire Boys Club, ispirato dall'ondata di streetwear. "Ho la stessa filosofia nel vestire di quando faccio musica", ovvero uno spirito "universalista", aperto a tutte le correnti, senza

pregiudizi, ha spiegato in un'intervista alla radio pubblica statunitense NPR. Ha avuto anche collaborazioni con Adidas, Louis Vuitton, Colette e persino Chanel, per la quale ha prodotto una capsule collection nel 2019. Ha lavorato anche con il giapponese Nigo, recentemente nominato direttore artistico di Kenzo che fa parte anch'esso di LVMH. Sposato dal 2013 con Helen Lasichanhe, modella e designer, con la quale ha avuto 4 figli ( Rocket Williams, nato nel 2008 e poi tre gemelli), ha una vita riservata ma sa catturare lo spirito dei tempi e cogliere le tendenze, sia musicalmente che nella moda.