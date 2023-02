Mondiali di sci nordico: Italia d'argento con Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani

Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani hanno condotto una gara sotto controllo mantenendosi al terzo posto per cinque dei sei giri della prova, alle spalle della Norvegia e dei transalpini; nell’ultima fase del circuito quando Pellegrino supera e distanzia Richard Jouve per andare ad attaccare Johannes Klaebo. L'azzurro affianca il supercampione norvegese, che accelera e si allontana di qualche metro. Pellegrino continua ad incalzarlo, ma non riesce a superarlo e va a tagliare il traguardo con 2"48 di ritardo per un argento che apre il medagliere azzurro. La Francia si deve accontentare del bronzo.

"La giornata è stata stupenda - ha detto De Fabiani – ognuno ha fatto del suo meglio. Sono molto contento perché una medaglia è qualcosa di diverso dalla Coppa del mondo, ci sono pressioni diverse. Sono molto contento di come ho gestito le energie, anche perché la gara è stata tirata fin dall'inizio. Non mi sono neppure reso conto che ci siamo staccati così facilmente rispetto alle squadre alle spalle. Sapevamo che questo era un giorno su cui puntare e ci siamo riusciti. Un conto è puntare su una gara, un altro è riuscirci".

Parole di gioia anche per Pellegrino che racconta così la sfida finale all'icona norvegese Klaebo: "In questo format di gara siamo nazione da battere per molte squadre, come strategia di gara riusciamo ad ottimizzare le energie. Anche oggi ce l'abbiamo fatta e abbiamo provato anche impensierire la Norvegia, che sembra imbattibile. Su quella salita mi sono sentito come ai Mondiali di Seefeld, quando Klaebo doveva vincere la sua prima medaglia. È importante – sottolinea Pellegrino - riuscire ad esserci e mettere in pista tutto quello che si ha nel momento giusto e oggi era un'occasione da non perdere. Voglio ringraziare Francesco perché mi ha dato il cambio lì dove doveva. I materiali sono stati fantastici, le condizioni della neve sono cambiate. Le gambe giravano veramente bene, il lavoro fatto sta pagando. In questo Mondiale c'è ancorala staffetta e qualche gara per dimostrare il nostro valore".