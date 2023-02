Al via i mondiali di sci nordico, l'Italia cerca gloria

Archiviati i Mondiali di sci alpino e di biathlon, con la bellissima vittoria della medaglia d’oro per le Azzurre nella staffetta donne , sulla passerella iridata delle nevi stanno per salire gli atleti dello sci nordico, impegnati da domani a Planica per contendersi i dodici titoli in palio.

La località slovena, dotata di strutture all'avanguardia sia come piste da fondo sia come trampolini, ospita anche i mondiali di combinata nordica (cinque titoli in palio) e salto (sette), per una competizione che si chiuderà il 5 marzo assegnando in tutto 72 medaglie.

L'Italia si presenta in forze alla manifestazione, con 18 atleti nel fondo (nove le donne), dove sono più concrete le speranze di medaglia, nove nella combinata (quattro le Azzurre) e cinque nel salto (due le atlete), discipline tradizionalmente meno frequentate dagli azzurri.

È Federico Pellegrino il veterano e punta di diamante della spedizione. Il valdostano è alla settima partecipazione ai mondiali e vanta già un oro, due argenti e due bronzi, bottino che è pronto a rimpinguare, forte di uno stato di forma brillante mostrato nella stagione, con vari podi in coppa del mondo.

Il picco risale al 5 febbraio scorso, quando insieme con Dietmar Noeckler, Francesco De Fabiani e Simone Daprà ha vinto la staffetta nella prova di Coppa del Mondo a Dobbiaco (Bolzano), successo che all'Italia mancava da 17 anni e che dà molta fiducia a tutta la squadra maschile, che conta anche l'esordiente Elia Barp.

Sono ben quattro, invece, le fondiste all'esordio sulle nove che compongono la squadra femminile. Nella combinata nordica, si punta molto sulla ventenne trentina Annika Sieff, plurimedagliata nei mondiali juniores e reduce da una stagione di alto livello in CdM.

Nel salto, sarà Giovanni Bresadola a reclamare attenzione dopo le buone prove in coppa.