Mondiali di sci, quartetto azzurro nello slalom gigante femminile

Un appuntamento da non perdere giovedì alle 9:30 con la prima manche e alle 13.25 con la seconda, che vede in pista le nostre azzurre a caccia di medaglie, nello slalom gigante femminile che si tiene sulle piste di Méribel. La squadra italiana schiera due neo campionesse del mondo, Federica Brignone e Marta Bassino, la prima oro in combinata, la seconda in supergigante.

E' questa una delle gare più attese in questa seconda settimana dei Mondiali di sci alpino. Federica Brignone è riuscita a riprendersi dalla brutta influenza che l'aveva colpita nei scorsi giorni, ed è prontissima dare battaglia insieme a Marta Bassino. Le nostre atlete sono considerate tra le favorite per ottenere il podio ed arricchire il medagliere di quest'anno. Insieme a loro, al cancelletto di partenza, anche Asja Zenere e Beatrice Sola, con l'obiettivo di centrare la qualificazione alla seconda manche.

Queste le parole alla vigilia di Federica Brignone: "Sono reduce da qualche giorno di febbre alta, mi sono curata a casa. Adesso mi sento meglio e sto centellinando le energie, tenendole per la gara. Chiaramente non sono al meglio della condizione, la cosa positiva è che sono riuscita a rimanere lontana dallo stress che ti crea un Mondiale e ho ricaricato la mente. L'obiettivo è di tornare la tigre vista in combinata, sarò al via del gigante con la mente e il fisico, certa comunque di mettere in pista tutto ciò che avrò in corpo. La pista mi piace tantissimo, qui vinsi l'anno passato il gigante delle finali, con una serie di curve dove si può fare la differenza".

E questo il commento di Marta Bassino: “Il parallelo mi ha fatto tanto bene in previsione del gigante e quindi mi prendo le cose positive, come il fatto che attiva molto bene tempismi diversi dal gigante. In vista del gigante, sappiamo che questa è una pista è bella ed è molto varia: ci abbiamo già sciato lo scorso anno. E' tutta da spingere, con un ultimo muro finale in cui si può sciare e spingere tutte le curve. Sicuramente penso che l'affronterò come al solito, rimanendo concentrata su me stessa”.

114 le atlete al via, nella prima manche Bassino parte con il pettorale numero 6, Brignone con il 7, Zenere con il 28 e Sola con il 45.