Mondiali di sci, è l'ora del debutto maschile: si parte con la combinata

Seconda giornata di mondiali di sci alpino in Francia. Dopo l'esordio di ieri - con il trionfo di Federica Brignone - oggi è la volta dei maschi.

Anche per loro si parte con la combinata. Ma questa volta per l'Italia ci sono poche speranze di podio. Gli Azzurri Dominik Paris, Mattia Casse, Tobias Kastlunger, Giovanni Borsotti, probabilmente useranno le prove di oggi come test per le gare di specialità dei prossimi giorni.

Il pubblico di casa punta invece sul francese Alexis Pinturault. Ma dovrà vedersela con il campione Marco Schwarz.

Insomma, una gara aperta, dagli esiti non scontati. Le due prove potranno essere seguite alle 11 (il Super G) e alle alle 14.30 (lo slalom) su Rai Sport + Hd, e in streaming su Rai Play e su rainews.it.