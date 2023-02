Mondiali di sci. Goggia fuori per un errore, a sorpresa vince la svizzera Flury

Vince la discesa libera dei Mondiali 2023 la svizzera Jasmine Flury, seconda Nina Ortlieb e terza Corinne Suter. Grande delusione per Sofia Goggia che ha inforcato una porta e dunque invalidato la gara. Imprecisa e lenta dall’inizio. Sbilanciata su tutti i salti. Aveva 0.08 di vantaggio al primo intermedio, 0.08 di ritardo al secondo, 0.15 al terzo.

All’ultimo intermedio l’azzurra aveva recuperato e si trovava a soli 0.06 da Flury. Attonita all'arrivo, così ai microfoni di Rai Sport dopo aver digerito l'accaduto: “Non so come si faccia a inforcare in discesa libera. Non avevo neanche capito di aver inforcato. E’ una gara particolare, dove puoi fare la differenza in due-tre punti, ma alla portata di tante atlete”.

E poi lo sforzo di guardarsi nell'insieme: “Ero favorita ma non ero in condizioni favorevoli. La vita va avanti e questo non scalfisce la mia carriera e il mio valore”.

Nessuna delle Azzurre scentra la top 10.

Alla fine della gara un minuto di silenzio per Elena Franchini, compagna di squadra delle Azzurre deceduta a soli 37 per un tumore. Mentre le atlete oggi disputavano la gara, si svolgevano i funerali nella sua Solato (Brescia).