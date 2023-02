Mondiali di sci, nella discesa libera maschile Odermatt e Kilde primo e secondo

Marco Odermatt e Aleksander Aamodt Kilde primo e secondo nella discesa libera sull'Eclipse di Courchevel, erano i favoriti e hanno rispettato i pronostici. Terzo il canadese Cameron Alexander.

Si tratta della terza prova maschile ai Mondiali di sci alpino di quest'anno, dopo la combinata disputata sempre a Courchevel nella giornata di martedì 7 febbraio e dopo il Super-G di giovedì 9 febbraio .

Il fenomeno svizzero ha annichilito il rivale Kilde, quest'ultimo attardato di 48 centesimi al traguardo, nonostante una buona discesa, inficiata leggermente da qualche decimo lasciato prima del piano. Il norvegese ha comunque potuto fregiarsi del secondo argento mondiale. Il canadese – la cui ultima vittoria in discesa sul massimo circuito risaliva a Kvitfjell, nel marzo 2022 -, ha conquistato il bronzo con un distacco di 0”89 da Odermartt. Quinto James Crawford, compagno di squadra e neo iridato in superg, a 1”01, preceduto dall’austriaco Marco Schwarz, quarto a 4 centesimi da Alexander. Sesto il francese Maxence Muzaton, a 1”08, per solamente un centesimo davanti a Florian Schieder.

"Non ho mai provato emozioni come adesso e non ho mai avuto le lacrime agli occhi prima di un'intervista. Non ho mai provato tanto nervosismo al traguardo come adesso, tremo ancora". Così alle tv elvetiche, lo svizzero dopo la gara dorata.

Dei quattro Azzurri convocati, sono rientrati nella top 10 solo Florian Schieder e Dominik Paris. Quest'ultimo aveva fatto sperare per l'ottima sciata, ma si è piazzato 4° a 1.13, nel suo parziale di gara, appena 4 centesimi dietro Schieder, nonostante un errore tra primo e secondo settore. Alle fine si è classificato ottavo.

Mattia Casse, su cui si puntava molto per le condizioni al top, è finito ultimo tra gli azzurri, al 20esimo posto.



"Ho dato tutto ma non basta. Dovevo essere ancora più veloce. Prima del piano non sono riuscito ad avere tanta velocità. Odermatt? Sappiamo che lui è veloce, lo ha dimostrato da inizio stagione, e su piste tecniche questa caratteristica la sfrutta di più. C'è solo da fargli le congratulazioni", così Paris ai microfoni di Rai Sport.

Non hanno partecipato due atleti italiani: Guglielmo Bosca e Chrtistof Innerhofer che nella seconda prova aveva realizzato il miglior tempo. Quest'ultimo, alla vigilia della gara odierna, non ha risparmiato la polemica per la decisione di non permettergli di gareggiare. All'agenzia Agi ha detto: "Il bello dello sport è l'onesta del cronometro, non quando ci sono solo decisioni tecniche. Io sono dell'idea di far gareggiare la squadra più forte, sono molto deluso".

Il campione altoatesino ha precisato: "Quando venerdì scorso avevano deciso i quattro discesisti, avevo detto che non comprendevo la decisione e subito avevo sollevato la problematica al responsabile della velocità. Tante altre Nazioni, tra esse Svizzera a Germania, utilizzano le prove cronometrate anche ai fini della qualificazione per la gara. Io come Marsaglia non ho ottenuto risultati particolarmente esaltati in questa stagione ma io in prova ha realizzato un doppio secondo miglior tempo".

Guardando al futuro, Innerhofer dice: "Qualcuno dice che mi ritirerò, non è vero, il prossimo anno ci sarò e se tutto andrà per il meglio, punto ad esserci anche alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026".

Una polemica, legata sempre alle convocazioni nel settore velocità maschile, era scoppiata lo scorso anno alle Olimpiadi di Pechino 2022 con Matteo Marsaglia che aveva lamentato la mancata convocazione per il supergigante olimpico entrando in discussione con Mattia Casse, quest'anno titolare.

Domani ai Mondiali giorno di riposo e martedì parallelo della gara a squadre per nazioni con inizio alle ore 12:15.